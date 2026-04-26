लष्करी जवानांना कॅन्टीनमध्ये दारू किती स्वस्त मिळते? त्यांचा कोटा कसा ठरवला जातो? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या आपल्या सैनिकांना सरकारकडून कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंटमार्फत अनुदानित दारूसह अनेक फायदे दिले जातात.
यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, लष्करी कॅन्टीनमध्ये ही दारू इतकी स्वस्त कशी काय असते आणि त्यांना दरमहा किती बाटल्या मिळतात? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
संरक्षण दलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या सीएसडी कॅन्टीनमध्ये दारू बाजारभावाच्या तुलनेत ३०% ते ५०% इतक्या मोठ्या सवलतीत विकली जाते. यामागील मुख्य कारण म्हणजे सरकारी अनुदान.
या दारूच्या बाटल्यांवर उत्पादन शुल्क आणि जीएसटीमध्ये लक्षणीय सवलत मिळते. ही उत्पादने थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने, बहुतेक कर माफ केले जातात.
यामुळेच जी दारू कॅन्टीनच्या बाहेर ₹१,५०० ला मिळते, ती कॅन्टीनमध्ये सुमारे ₹५०० ते ₹८०० ला मिळते. सैन्यात दारूचे वितरण हे अनियंत्रित नसून एका कठोर कोटा प्रणालीवर आधारित आहे.
हा कोटा सैनिकाच्या पदानुसार ठरवला जातो. साधारणपणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दरमहा अंदाजे १० बाटल्या खरेदी करण्याची परवानगी असते.
ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर यांना दरमहा ६ ते ७ बाटल्यांची परवानगी असते. इतर पदांवरील जवानांसाठी दरमहा ४ ते ५ बाटल्यांचा कोटा असतो.
हा कोटा सेवारत आणि सेवानिवृत्त अशा दोन्ही जवानांना लागू होतो. साठ्याच्या उपलब्धतेनुसार त्यात बदल होऊ शकतो. सीएसडी कॅन्टीनमधून दारू खरेदी करणे ही एक सामान्य खरेदी नाही.
सरकारने स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केले आहे. वैध स्मार्ट कार्डशिवाय कोणालाही कॅन्टीनमध्ये प्रवेश करता येत नाही किंवा वस्तू खरेदी करता येत नाहीत.
प्रत्येक सैनिकाची नोंद डिजिटल डेटाबेसमध्ये ठेवली जाते. ज्यामुळे ते त्यांच्या वाट्याला आलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त खरेदी करू शकत नाहीत.
बिअर आणि व्हिस्कीची अदलाबदल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे दारूच्या एका बाटलीच्या बदल्यात बिअरच्या चार बाटल्या घेता येतात.
सैनिकांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडी लक्षात घेऊन ही लवचिकता देण्यात आली आहे. CSD नियमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात.
२०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सैनिकांना आता त्यांच्या मासिक कोट्याच्या ५०% पर्यंत महागडी दारू खरेदी करण्याची परवानगी आहे. हे बदल प्रीमियम ब्रँड्सची उपलब्धता सुलभ करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले होते.
