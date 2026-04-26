लष्करी जवानांना कॅन्टीनमध्ये दारू किती स्वस्त मिळते? त्यांचा कोटा कसा ठरवला जातो? जाणून घ्या...

सैनिक

राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या आपल्या सैनिकांना सरकारकडून कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंटमार्फत अनुदानित दारूसह अनेक फायदे दिले जातात.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

लष्करी कॅन्टीन

यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, लष्करी कॅन्टीनमध्ये ही दारू इतकी स्वस्त कशी काय असते आणि त्यांना दरमहा किती बाटल्या मिळतात? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

सीएसडी कॅन्टीन

संरक्षण दलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या सीएसडी कॅन्टीनमध्ये दारू बाजारभावाच्या तुलनेत ३०% ते ५०% इतक्या मोठ्या सवलतीत विकली जाते. यामागील मुख्य कारण म्हणजे सरकारी अनुदान.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

शुल्क आणि जीएसटी

या दारूच्या बाटल्यांवर उत्पादन शुल्क आणि जीएसटीमध्ये लक्षणीय सवलत मिळते. ही उत्पादने थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने, बहुतेक कर माफ केले जातात.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

दारूचे वितरण

यामुळेच जी ​​दारू कॅन्टीनच्या बाहेर ₹१,५०० ला मिळते, ती कॅन्टीनमध्ये सुमारे ₹५०० ते ₹८०० ला मिळते. सैन्यात दारूचे वितरण हे अनियंत्रित नसून एका कठोर कोटा प्रणालीवर आधारित आहे.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

कोटा

हा कोटा सैनिकाच्या पदानुसार ठरवला जातो. साधारणपणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दरमहा अंदाजे १० बाटल्या खरेदी करण्याची परवानगी असते.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

परवानगी

ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर यांना दरमहा ६ ते ७ बाटल्यांची परवानगी असते. इतर पदांवरील जवानांसाठी दरमहा ४ ते ५ बाटल्यांचा कोटा असतो.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

खरेदी

हा कोटा सेवारत आणि सेवानिवृत्त अशा दोन्ही जवानांना लागू होतो. साठ्याच्या उपलब्धतेनुसार त्यात बदल होऊ शकतो. सीएसडी कॅन्टीनमधून दारू खरेदी करणे ही एक सामान्य खरेदी नाही.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

स्मार्ट कार्ड

सरकारने स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केले आहे. वैध स्मार्ट कार्डशिवाय कोणालाही कॅन्टीनमध्ये प्रवेश करता येत नाही किंवा वस्तू खरेदी करता येत नाहीत.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

डिजिटल डेटाबेस

प्रत्येक सैनिकाची नोंद डिजिटल डेटाबेसमध्ये ठेवली जाते. ज्यामुळे ते त्यांच्या वाट्याला आलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त खरेदी करू शकत नाहीत.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

पर्याय

बिअर आणि व्हिस्कीची अदलाबदल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे दारूच्या एका बाटलीच्या बदल्यात बिअरच्या चार बाटल्या घेता येतात.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

लवचिकता

सैनिकांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडी लक्षात घेऊन ही लवचिकता देण्यात आली आहे. CSD नियमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

प्रीमियम ब्रँड्स

२०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सैनिकांना आता त्यांच्या मासिक कोट्याच्या ५०% पर्यंत महागडी दारू खरेदी करण्याची परवानगी आहे. हे बदल प्रीमियम ब्रँड्सची उपलब्धता सुलभ करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले होते.

Army Canteen Liquor Price

|

ESakal

उन्हाळ्यात प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा जास्त उष्णता का जाणवते? जाणून घ्या यामागील विज्ञान...

human body withstand heat

|

ESakal

वाचा सविस्तर...