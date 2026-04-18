IPL मधील चीअरलीडर्सची ‘सीक्रेट’ भरती कशी होते?

सकाळ डिजिटल टीम
आयपीएलमध्ये डान्स करणाऱ्या चीअरलीडर्स नक्की येतात कुठून, हा प्रश्न तुम्हालाही कधी पडला आहे का?
ना कोणती जाहिरात, ना अर्ज प्रक्रिया… तरीही या परदेशी मुलींची निवड कशी होते, हे जाणून घ्या.
आयपीएल टीम्स स्वतः चीअरलीडर्स निवडत नाहीत, हे काम आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट एजन्सींना दिलं जातं.
या एजन्सी युक्रेन, रशिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये जाऊन प्रोफेशनल डान्सर्सचे ऑडिशन्स घेतात.
फक्त डान्स नाही, तर फिटनेस, मॉडेलिंग अनुभव आणि कॅमेऱ्यासमोरचा आत्मविश्वासही निवडीसाठी महत्त्वाचा असतो.
चीअरलीडिंग हा १८९८ पासून चालत आलेला प्रोफेशन असून परदेशात याला मोठी ओळख आहे.
एका मॅचसाठी या मुलींना साधारण १२,००० ते २५,००० रुपये मिळतात आणि काही वेळा बोनसही दिला जातो.
ग्लॅमर मोठं असलं तरी करार संपला की सगळं एका रात्रीत संपतं, त्यामुळे ही एक स्पर्धात्मक आणि तात्पुरती इंडस्ट्री आहे!
