चुइंगम नक्की कशापासून बनवतात? जाणून घ्या फॅक्टरीमधील 'ही' रंजक प्रक्रिया

सकाळ डिजिटल टीम

चुइंगम

जे चुइंगम तुम्ही आवडीने खाता ते कसे बनवले जाते काय आहे या मागची प्रक्रिया जाणून घ्या.

गम बेसची तयारी

चुइंगमचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे 'गम बेस'. हाच घटक चुइंगमला त्याचा चिवटपणा (Chewiness) देतो. पूर्वी यासाठी 'चिकल' (Chicle) नावाच्या झाडाचा चीक वापरला जायचा, आता त्यात खाद्य दर्जाचे (Food Grade) कृत्रिम रबर आणि रेझिन्स वापरले जातात.

शुद्धीकरण

हा कडक असलेला गम बेस मोठ्या मशिनमध्ये साधारण ११५°C तापमानावर वितळवला जातो. वितळल्यानंतर तो जाड द्रवासारखा होतो आणि त्यातील अशुद्धी गाळून स्वच्छ केली जाते.

मिश्रण प्रक्रिया

एका विशाल मिक्सरमध्ये हा गरम झालेला गम बेस टाकला जातो. त्यात गोडव्यासाठी पिठीसाखर, ग्लुकोज सिरप आणि चुइंगम मऊ राहण्यासाठी 'सॉफ्टनर्स' (जैसे की व्हेजिटेबल ऑईल किंवा ग्लिसरीन) मिसळले जातात.

फ्लेवर आणि रंग

मिश्रण मऊ झाल्यावर त्यात विविध फ्लेवर्स (पुदिना, स्ट्रॉबेरी, ट्युटी-फ्रुटी) आणि खाद्य रंग मिसळले जातात. हे सर्व घटक एकजीव होईपर्यंत मशिनमध्ये फिरवले जातात.

एक्सट्रूजन

तयार झालेले मिश्रण आता एका जाड पीठासारखे (Dough) दिसते. हे मिश्रण एका 'एक्सट्रूडर' मशिनमधून बाहेर काढले जाते, जिथे त्याला लांब आणि जाड पट्ट्यांचा आकार दिला जातो.

कंडीशनिंग/थंड करणे

कापलेले चुइंगम लगेच पॅक केले जात नाहीत. त्यांना एका नियंत्रित तापमान असलेल्या खोलीत २४ ते ४८ तास ठेवले जाते. यामुळे चुइंगमला योग्य पोत (Texture) मिळतो आणि ते कडक होतात.

कोटिंग

जर तुम्ही टॅब्लेटसारखे दिसणारे चुइंगम (उदा. हॅप्पी डेंट किंवा ऑरबिट) खात असाल, तर त्यावर साखरेचे कडक कोटिंग केले जाते. हे कोटिंग करण्यासाठी त्यांना मोठ्या फिरत्या ड्रममध्ये टाकून त्यावर साखरेचे द्रावण शिंपडले जाते.

पॅकेजिंग

शेवटी, अत्यंत वेगाने चालणाऱ्या मशीन्सद्वारे हे चुइंगम रॅपर्समध्ये गुंडाळले जातात आणि बॉक्समध्ये भरून बाजारात विक्रीसाठी पाठवले जातात.

