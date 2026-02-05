बलाढ्य रायगड किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कसा जिंकला? अज्ञात माहिती

Sandip Kapde

संकल्प

श्री रायरेश्वर मंदिरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याचा निर्धार केला आणि संघर्षाची पायाभरणी झाली.

हस्तगत

राजगड, तोरणा, सिंहगड, कोरीगड व पुरंदर जिंकून स्वराज्याचा कणा मजबूत करण्यात आला.

प्रारंभ

१६४८ मधील पुरंदरची पहिली लढाई स्वराज्याच्या सैनिकी वाटचालीचा निर्णायक टप्पा ठरली.

हल्ला

१५ जानेवारी १६५६ रोजी चंद्रराव मोरेंच्या जावळीवर अचानक वेगवान आक्रमण झाले.

आश्रयास

जावळीच्या लढाईत पराभूत झाल्यानंतर चंद्रराव थोड्या सैन्यासह व कुटुंबासह निसटून थेट रायरी (रायगड) किल्ल्यावर आश्रयास गेला.

विस्तार

चंद्रराव मोरेंचा मुलुख महाबळेश्वर ते महाडपर्यंत पसरलेला होता.

किल्ला

रायरीचा किल्ला याच मुलखात होता.

आश्रय

चंद्रराव मोरे कुटुंबासह रायरी किल्ल्यावर येऊन थांबले तेव्हा शिवाजी महाराज जावळी तच थांबले होते

व्यवस्था

जावळी जिंकल्यानंतर शिवराय अडीच महिने प्रदेशाची घडी नीट बसवत राहिले.

मोहीम

३० मार्च १६५६ रोजी शिवराय रायगडाकडे निघाले आणि निर्णायक टप्पा सुरू झाला.

नाकेबंदी

६ एप्रिलला रायगडाच्या पायथ्याशी पोहोचताच गडाला पूर्ण वेढा घातला गेला.

धैर्य

चंद्ररावाने महिनाभर तग धरला, पण पर्याय संपत चालल्याचे स्पष्ट झाले.

मध्यस्थी

शिवराय यांच्या सैन्यात असलेले चंद्ररावाचे भाचे हैबतराव आणि बाळाजी नाईक शिळीमकर देशमुखांच्या मध्यस्थीमुळे चंद्रराव सुरक्षितपणे खाली उतरला.

प्रवेश

एप्रिलच्या अखेरीस किंवा मे १६५६ च्या सुरुवातीला रायगड स्वराज्यात दाखल झाला.

भविष्य

याच रायगडावर पुढे राज्याभिषेक होऊन तो स्वराज्याची पहिली राजधानी ठरला.

