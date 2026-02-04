पेशवेकाळातील 'घुगरी' हक्क काय?

Sandip Kapde
पेशवेकाळात घुगरी हा पाटलांचा परंपरागत हक्क मानला जात असे आणि तो धान्याच्या खंडी प्रमाणात गोळा केला जाई.
त्या काळात बरुले (१२ पायली = १ मण) आणि सोलुले (१६ पायली = १ मण) अशी दोन मोजमाप पद्धती प्रचलित होत्या.
मुशाहिरा म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन किंवा ठराविक देयक होय.
खेरीज मुशाहिरामध्ये धर्मादाय, वेतन आणि इतर प्रशासकीय खर्चांचा समावेश असे.
कमाविस किंवा मामलत मिळताना उमेदवाराकडून सरकारला दिली जाणारी ठराविक रक्कम रसद म्हणून ओळखली जात होती.
दूरच्या प्रांतातून वसूल झालेला ऐवज पुण्याला पोहोचवण्यासाठी हुंडी पद्धतीचा वापर केला जाई.
रयतेकडून विविध कर वसूल करून राज्यकारभारासाठी आवश्यक धन सरकार जमा करत असे.
खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तसेच मालवाहतुकीवर आकारला जाणारा कर म्हणजे जकात होय.
बैलांच्या पाठीवरून दूरदूरच्या प्रांतात माल ने-आण करणाऱ्या वर्गाला हुंडेकरी म्हणत.
व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर आकारला जाणारा कर मोहतर्फा म्हणून ओळखला जात असे.
नेहमीच्या करांव्यतिरिक्त विशेष कारणांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या आकारांना पट्ट्या म्हणत.
शत्रूच्या मुलखातून घोड्यांसाठी चारा मिळावा म्हणून घेतलेला कर घासदाणा म्हणून प्रसिद्ध होता.
