छत्रपती शिवाजी महाराज मावळ्यांची निवड कशी करायचे?

Sandip Kapde

निवड

छत्रपती शिवाजी महाराज मावळ्यांची निवड त्यांच्या संपत्तीवर नव्हे, तर गुणांवर करत होते.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

प्रेम

शिवरायांचे मावळ्यांवर नितांत प्रेम होते आणि त्यांना स्वराज्याचे खरे बळ मानले जात असे.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

परिस्थिती

बहुतेक मावळे गरीब होते आणि शेतातील लहान घरांत राहून कष्टाचे जीवन जगत होते.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

दृष्टी

इतरांना त्यांच्या उणिवा दिसत होत्या, पण शिवरायांनी त्यांच्यातील सामर्थ्य ओळखले.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

ताकद

काटक शरीर आणि कठोर परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता हे त्यांचे मोठे वैशिष्ट्य होते.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

मेहनत

अखंड मेहनत करण्याची तयारी आणि कोणतेही काम निष्ठेने पूर्ण करण्याची वृत्ती शिवरायांना भावली.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

सावधपणा

धोका ओळखून अतिशय सावधपणे काम करण्याची सवय मावळ्यांना इतरांपेक्षा वेगळे बनवत होती.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

माहिती

चोरवाटा, घाटमार्ग आणि डोंगरी भागाची अचूक माहिती मावळ्यांची सर्वात मोठी ताकद होती.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

गनिमी

याच गुणांमुळे मावळे गनिमी युद्धासाठी सर्वाधिक सक्षम योद्धे ठरले.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

विश्वास

या कौशल्यांमुळे शिवरायांचा मावळ्यांवर अढळ विश्वास निर्माण झाला.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

सोबती

येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे आणि बाजी पासलकर यांसारखे पराक्रमी सहकारी याच मावळ्यांतून पुढे आले.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

स्वराज्य

या निष्ठावान मावळ्यांच्या बळावर शिवरायांनी अनेक किल्ले जिंकून स्वराज्याचा मजबूत पाया रचला.

How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas

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esakal

कसा होता छत्रपती शिवाजी महाराजांपूर्वीचा 'भारत'?

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