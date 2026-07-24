छत्रपती शिवाजी महाराज मावळ्यांची निवड कशी करायचे?

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराज मावळ्यांची निवड त्यांच्या संपत्तीवर नव्हे, तर गुणांवर करत होते.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
शिवरायांचे मावळ्यांवर नितांत प्रेम होते आणि त्यांना स्वराज्याचे खरे बळ मानले जात असे.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
बहुतेक मावळे गरीब होते आणि शेतातील लहान घरांत राहून कष्टाचे जीवन जगत होते.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
इतरांना त्यांच्या उणिवा दिसत होत्या, पण शिवरायांनी त्यांच्यातील सामर्थ्य ओळखले.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
काटक शरीर आणि कठोर परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता हे त्यांचे मोठे वैशिष्ट्य होते.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
अखंड मेहनत करण्याची तयारी आणि कोणतेही काम निष्ठेने पूर्ण करण्याची वृत्ती शिवरायांना भावली.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
धोका ओळखून अतिशय सावधपणे काम करण्याची सवय मावळ्यांना इतरांपेक्षा वेगळे बनवत होती.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
चोरवाटा, घाटमार्ग आणि डोंगरी भागाची अचूक माहिती मावळ्यांची सर्वात मोठी ताकद होती.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
याच गुणांमुळे मावळे गनिमी युद्धासाठी सर्वाधिक सक्षम योद्धे ठरले.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
या कौशल्यांमुळे शिवरायांचा मावळ्यांवर अढळ विश्वास निर्माण झाला.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे आणि बाजी पासलकर यांसारखे पराक्रमी सहकारी याच मावळ्यांतून पुढे आले.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal
या निष्ठावान मावळ्यांच्या बळावर शिवरायांनी अनेक किल्ले जिंकून स्वराज्याचा मजबूत पाया रचला.
How Shivaji Maharaj Chose His Trusted Mavalas
esakal