चक्रीवादळाला 'मोंथा' हे नाव कसं मिळालं, काय आहे याचा अर्थ?

पुजा बोनकिले

चक्रीवादळ

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्राचे हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार आज चक्रीवादळात रूपांतर झाले.

रेड अलर्ट

या चक्रीवादळामुळे ओडिशातील आठ किनारी जिल्ह्यांना रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.

स्थलांतरण

लोकांना स्थलांतरित करण्याचा सल्ला सरकराने दिला आहे.

मोंथा म्हणजे काय?

पण या मोंथा चक्रीवादाचा अर्थ काय आहे हे जाणून घेऊया

मोथा

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या चक्रीवादळाला थायलंडने सुचविलेले 'मोथा' हे नाव देण्यात आले आहे.

थाई भाषा

थाई भाषेत मोंथा या शब्दाचा अर्थ सुगंधी फूल किंवा सुंदर फुल असे होतो.

चक्रिवादळ

सध्या हे चक्रिवादळ ओडिसातील गोपालपुलच्या दक्षिणेला ७५० किमी वर तर आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमपासून आग्नेयेला ६०० कि.मी. वर आहे.

