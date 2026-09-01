शिंक आली की ती रोखता? आधी जाणून घ्या शरीरावर होणारे परिणाम

Aarti Badade
ऑफिस, लायब्ररी किंवा गर्दीत शिंक येऊ नये म्हणून अनेकजण नाक दाबून शिंक रोखतात. पण शिंक ही शरीराची नैसर्गिक संरक्षण प्रक्रिया असून ती जबरदस्तीने रोखणे त्रासदायक ठरू शकते.
Holding in a Sneez
Sakal
नाकातील धूळ, कचरा, ॲलर्जी निर्माण करणारे घटक आणि सूक्ष्म जंतू बाहेर काढण्यासाठी शरीर शिंकण्याची प्रक्रिया सुरू करते. त्यामुळे शिंक येणे ही शरीराची नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे.
Holding in a Sneez
Sakal
शिंकताना बाहेर पडणारी हवा आणि दाब अचानक अडवल्यास तो शरीराच्या आतील भागात परत जाऊ शकतो. त्यामुळे नाक, घसा, कान आणि आसपासच्या भागांवर येऊ शकतो.
Holding in a Sneez
sakal
शिंक रोखल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव युस्टाचियन नळीमार्गे कानापर्यंत पोहोचू शकतो. अत्यंत दुर्मिळ आणि गंभीर परिस्थितीत कानाच्या पडद्याला इजा होऊ शकते.
Holding in a Sneez
Sakal
शिंक जोराने दाबून ठेवल्यास हवेचा दबाव घसा आणि मानेच्या भागाकडे वळू शकतो. त्यामुळे वेदना, सूज किंवा ऊतींना दुखापत होण्यासारख्या समस्या क्वचितच उद्भवू शकतात.
Holding in a Sneez
Sakal
शिंक आली तर नाक आणि तोंड पूर्णपणे बंद करून ती रोखण्याऐवजी टिश्यू किंवा रुमालाचा वापर करा. शिंक नैसर्गिकरित्या येऊ द्या.
Holding in a Sneez
Sakal
Lose Weight Without Exercise
Sakal