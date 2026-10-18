मिठाईच्या मुदतची तारीख कशी ठरवली जाते, दुकानदार त्याचा अंदाज कसा लावतात?

Mansi Khambe
मिठाई हा सणासुदीच्या दिवसांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. तथापि, प्रत्येक मिठाईची टिकण्याची एक मर्यादित मुदत असते. प्रश्न असा निर्माण होतो की, मिठाईची मुदत कशी ठरवली जाते आणि दुकानदार याचा अंदाज कसा लावतात? जाणून घ्या.
Sweets Expiry date
ESakal
मिठाई बनवण्यासाठी वापरलेले घटक हे त्यांच्या टिकण्याच्या मुदतीवर परिणाम करणारा एक प्रमुख घटक असू शकतो. खवा किंवा छेना असलेली दुधापासून बनवलेली मिठाई लवकर खराब होते. दुकानदार साधारणपणे त्यांच्यासाठी एक ते दोन दिवसांची मुदत समाप्तीची तारीख ठरवतात.
Sweets Expiry date
ESakal
काजू कतली, लाडू आणि म्हैसूर पाक यांसारख्या मिठाईंमध्ये ताज्या दुधापासून बनवलेल्या मिठाईंपेक्षा ओलावा किंवा दुधाचे प्रमाण कमी असते. परिणामी, त्यांची टिकण्याची मुदत ७ ते ३० दिवसांपर्यंत असू शकते.
Sweets Expiry date
ESakal
पेठा आणि साखरेच्या पाकात पूर्णपणे भिजवलेल्या इतर मिठाई दुधापासून बनवलेल्या नाशवंत मिठाईंपेक्षा जास्त काळ खाण्यायोग्य राहू शकतात.
Sweets Expiry date
ESakal
मिठाई बनवण्याच्या प्रक्रियेचा देखील त्यांच्या टिकण्याच्या मुदतीवर परिणाम होतो. दुकानदार आणि मिठाई विक्रेते मिठाई कोणत्या तापमानात बनवली गेली आणि ती बनवताना त्यातील किती ओलावा काढला गेला, याचा विचार करतात.
Sweets Expiry date
ESakal
साठवणूक करणे
मिठाई किती लवकर खराब होईल हे ठरवण्यात ओलावा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जास्त ओलावा असलेल्या मिठाईची काळजीपूर्वक साठवणूक करणे आवश्यक असते. बनवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान अतिरिक्त ओलावा काढून टाकल्याने जिवाणूंच्या वाढीचा धोका कमी होतो.
Sweets Expiry date
ESakal
मुदत समाप्तीची तारीख ठरवताना, दुकानदार साठवणुकीच्या परिस्थितीचाही विचार करतात. दुधापासून बनवलेली मिठाई फ्रिजमध्ये ठेवल्यास, ती खोलीच्या तापमानात ठेवलेल्या मिठाईपेक्षा एक-दोन दिवस जास्त टिकू शकते.
Sweets Expiry date
ESakal
दुकानदार वापरलेले घटक, बनवण्याची पद्धत आणि साठवणुकीची परिस्थिती यांवर आधारित मिठाईच्या टिकण्याच्या कालावधीचा अंदाज लावतात.
Sweets Expiry date
ESakal
प्रत्येक मिठाईसाठीसर्वोत्तम तारीख वेगवेगळी असू शकते, त्यामुळे प्रत्येक उत्पादनासाठी एक विशिष्ट वेळ मर्यादा निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
Sweets Expiry date
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Aviation Codes
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