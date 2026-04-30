अब्दुल भटारी क्रूरकर्मा अफझलखान कसा बनला?

Saisimran Ghashi

अफजलखान कोण?

विजापूरच्या आदिलशाहीतील एक बलाढ्य सरदार आणि सेनानी होता.

How afzal khan become Bhatari to Afzal Khan

|

ESAKAL

सामान्य घरातून उदय

पूर्वायुष्याची फारशी माहिती ज्ञात नाही; तथापि त्याचा जन्म सामान्य कुळात झाला असं म्हणले जाते.

मूळ नाव

त्याचा उल्लेख ‘अब्दुल भटारीʼ असा कागदोपत्री आढळतो. पुढे त्याला अब्दुल्ला खान म्हणू लागले.

प्रारंभिक कारकीर्द

1638-39 मध्ये तो आदिलशाही सरदार रणदुल्लाखानचा सरनोबत होता. त्याला अफजल खान ही पदवी मिळाली.

क्रूरतेची ओळख

काही पत्रांमध्ये त्याच्या क्रूर आणि कटकारस्थानी स्वभावाचा उल्लेख आहे.

शिलालेखातील उल्लेख

अफजलपूर येथील शिलालेखात “बंडखोरांचा कत्तल करणारा” असे त्याचे वर्णन आढळते.

मूर्तीभंजक प्रतिमा

“शिक्नन्दा-इ-बुतान” म्हणजे मूर्ती फोडणारा अशीही उपाधी दिली गेली.

दरबारी सन्मान

आदिलशाहीत त्याला “फर्जंद रशीद” अशी उपाधी होती.

‘मुहम्मदशाही’ ओळख

काही ठिकाणी त्याचा उल्लेख “अफजलखान मुहम्मदशाही” असा केला जातो.

इतिहासातील व्यक्तिमत्त्व

अफजलखान हा आदिलशाहीतील एक प्रभावी पण वादग्रस्त सेनानी होता.

