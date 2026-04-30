अब्दुल भटारी क्रूरकर्मा अफझलखान कसा बनला?

Saisimran Ghashi
विजापूरच्या आदिलशाहीतील एक बलाढ्य सरदार आणि सेनानी होता.
How afzal khan become Bhatari to Afzal Khan
ESAKAL
पूर्वायुष्याची फारशी माहिती ज्ञात नाही; तथापि त्याचा जन्म सामान्य कुळात झाला असं म्हणले जाते.
त्याचा उल्लेख ‘अब्दुल भटारीʼ असा कागदोपत्री आढळतो. पुढे त्याला अब्दुल्ला खान म्हणू लागले.
1638-39 मध्ये तो आदिलशाही सरदार रणदुल्लाखानचा सरनोबत होता. त्याला अफजल खान ही पदवी मिळाली.
काही पत्रांमध्ये त्याच्या क्रूर आणि कटकारस्थानी स्वभावाचा उल्लेख आहे.
अफजलपूर येथील शिलालेखात “बंडखोरांचा कत्तल करणारा” असे त्याचे वर्णन आढळते.
“शिक्नन्दा-इ-बुतान” म्हणजे मूर्ती फोडणारा अशीही उपाधी दिली गेली.
आदिलशाहीत त्याला “फर्जंद रशीद” अशी उपाधी होती.
काही ठिकाणी त्याचा उल्लेख “अफजलखान मुहम्मदशाही” असा केला जातो.
अफजलखान हा आदिलशाहीतील एक प्रभावी पण वादग्रस्त सेनानी होता.
