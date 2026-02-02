ब्लूटूथ हे नाव कसं मिळालं? त्याच्या लोगोचा नेमका अर्थ काय? ९९ टक्के लोकांना इतिहास माहिती नाही...

ब्लूटूथ

आज जर अशी एखादी तंत्रज्ञान असेल जी आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली असेल तर ती म्हणजे ब्लूटूथ. आपण दिवसातून अनेक वेळा ते वापरतो.

वायरलेस इयरफोन

सकाळी वायरलेस इयरफोन लावणे असो, तुमच्या कारमधील म्युझिक सिस्टमला तुमचा मोबाईल फोन जोडणे असो किंवा अलेक्साला लाईट बंद करण्यास सांगणे असो, ब्लूटूथ सर्वत्र आहे.

प्राचीन व्हायकिंग राजा

ब्लूटूथ हा शब्द वैज्ञानिक किंवा अभियांत्रिकी संज्ञेसारखा वाटत नाही. प्रत्यक्षात हे नाव कोणत्याही यंत्र, लाट किंवा सूत्राशी संबंधित नाही, तर एका प्राचीन व्हायकिंग राजाशी संबंधित आहे.

वायरलेस तंत्रज्ञान

ज्याला प्रत्यक्षात ब्लू टूथ होता. सुमारे १,००० वर्षांपूर्वी, वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या आगमनापूर्वी, उत्तर युरोपमध्ये व्हायकिंग्स नावाची एक योद्धा जमात राहत होती.

हॅराल्ड गोर्मसन

या काळात डेन्मार्कवर हॅराल्ड गोर्मसन नावाचा राजा राज्य करत होता. त्याचे वडील, गोर्म द ओल्ड, डेन्मार्कचे राजा होते. ज्यांनी डेन्मार्क आणि नॉर्वेला एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता.

हॅराल्ड ब्लाटँड

परंतु हे काम त्यांच्या मुलाने हॅराल्डने पूर्ण केले. नॉर्स भाषेत त्याचे नाव हॅराल्ड ब्लाटँड होते. जिथे ब्ला म्हणजे निळा आणि टँड म्हणजे दात आणि येथूनच ब्लूटूथचा जन्म झाला.

केबल्सचा वापर

१९९० च्या दशकात, मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत होती. परंतु त्यांना जोडण्यासाठी केबल्सचा वापर करावा लागत होता.

एरिक्सनचे डॉ. जाप हार्टसेन

त्यावेळी एरिक्सनचे डॉ. जाप हार्टसेन कमी अंतरावर वायरलेस पद्धतीने आणि कमी वीज वापरुन उपकरणांना संवाद साधण्याची परवानगी देण्याच्या स्वप्नावर काम करत होते.

नोकिया

१९९६ मध्ये, इंटेल, एरिक्सन आणि नोकिया सारख्या मोठ्या कंपन्या या नवीन तंत्रज्ञानाचे नाव शोधण्यासाठी एकत्र आल्या. त्यावेळी इंटेल अभियंता जिम कार्डाच व्हायकिंग्जवर एक पुस्तक वाचत होते.

तंत्रज्ञान

त्यांना अचानक असा विचार आला की ज्याप्रमाणे राजा हॅराल्ड ब्लूटूथ वेगवेगळ्या राज्यांना जोडते, त्याचप्रमाणे ही तंत्रज्ञान वेगवेगळ्या उपकरणांना जोडेल.

रेडिओ वायर

त्यांनी विनोदाने त्याला ब्लूटूथ म्हटले. कारण ते तात्पुरते नाव असेल. नंतर, ते बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. काही नवीन नावे देखील विचारात घेण्यात आली, जसे की पॅन, रेडिओ वायर.

लोकप्रिय

PAIN हे नाव आधीच व्यापकपणे वापरले जात होते. रेडिओ वायर वेळेत ट्रेडमार्क केले जाऊ शकत नव्हते. तोपर्यंत, ब्लूटूथ इतके लोकप्रिय झाले होते की ते बदलणे अर्थपूर्ण नव्हते.

डेटा ट्रान्समिशन

ब्लूटूथ मूळतः फोन कॉल, हँड्स-फ्री हेडसेट आणि कमी अंतराच्या डेटा ट्रान्समिशनसाठी डिझाइन केले होते. पहिल्या ब्लूटूथ डिव्हाइसेसची रेंज फक्त १० मीटर होती आणि वेग खूप कमी होता.

बॅटरीचा वापर

आज ब्लूटूथ ५.० वापरतो, जे २४० मीटर पर्यंतची रेंज देते. बॅटरीचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी करते, अधिक स्थिर कनेक्शन आणि उच्च दर्जाचे संगीत आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंग देते.

