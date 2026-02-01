निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प वाचण्यास नकार का आणि कधी दिला होता? हा किस्सा ऐकलाय का?

निर्मला सीतारमण

संसदेच्या इतिहासात असा एक क्षण आहे जो अजूनही लक्षात आहे. निर्मला सीतारमण यांनी एकदा त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण मध्येच थांबवले होते.

Nirmala Sitharaman

केंद्रीय अर्थसंकल्प

१ फेब्रुवारी २०२० रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण आधीच अडीच तासांहून अधिक काळ सतत बोलत होत्या. अचानक त्यांनी बोलणे थांबवले.

लोकसभा

फक्त दोन पाने शिल्लक असताना, त्यांनी लोकसभेला कळवले की ते पुढे चालू ठेवू शकत नाहीत. त्यांनी सभापतींना उर्वरित भाग वाचल्याप्रमाणे विचारात घेण्याची विनंती केली.

सर्वात मोठे भाषण

त्या दिवशी निर्मला सीतारमण यांनी अंदाजे १६० ते १६२ मिनिटे भाषण दिले. ते भारतीय संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय भाषण होते.

स्थान

मनोरंजक म्हणजे, त्यांच्याकडे २०१९ मध्ये दोन तासांपेक्षा जास्त काळ भाषण देऊन मागील विक्रमही होता. २०२० च्या अर्थसंकल्पाने संसदीय विक्रमात त्यांचे स्थान मजबूत केले.

शारीरिक स्थिती

भाषणाच्या अंतिम टप्प्यात असताना सीतारमण यांची शारीरिक स्थिती बिघडू लागली. त्यांना खूप घाम येत होता आणि त्या अस्वस्थ दिसत होत्या.

साखरेचे प्रमाण

नंतर त्यांनी डिहायड्रेशन आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली असे म्हटले.

चिंताग्रस्त

अहवालात असे दिसून आले आहे की दीर्घकाळ उभे राहून आणि सतत बोलत राहिल्याने थकवा आला आणि रक्तदाब कमी झाला. संसदेतील वातावरण लवकरच चिंताग्रस्त झाले होते.

नितीन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि हरसिमरत कौर बादल यांनी त्यांची प्रकृती स्थिर करण्यासाठी त्यांना पाणी आणि साखर दिली.

ओम बिर्ला

त्यानंतर सीतारमण यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना औपचारिकपणे विनंती केली की त्यांनी त्यांच्या भाषणाचा उर्वरित भाग वाचल्याप्रमाणे विचारात घ्यावा.

