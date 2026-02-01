निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प वाचण्यास नकार का आणि कधी दिला होता? हा किस्सा ऐकलाय का?

Mansi Khambe
संसदेच्या इतिहासात असा एक क्षण आहे जो अजूनही लक्षात आहे. निर्मला सीतारमण यांनी एकदा त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण मध्येच थांबवले होते.
Nirmala Sitharaman
ESakal
१ फेब्रुवारी २०२० रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण आधीच अडीच तासांहून अधिक काळ सतत बोलत होत्या. अचानक त्यांनी बोलणे थांबवले.
Nirmala Sitharaman
ESakal
फक्त दोन पाने शिल्लक असताना, त्यांनी लोकसभेला कळवले की ते पुढे चालू ठेवू शकत नाहीत. त्यांनी सभापतींना उर्वरित भाग वाचल्याप्रमाणे विचारात घेण्याची विनंती केली.
Nirmala Sitharaman
ESakal
त्या दिवशी निर्मला सीतारमण यांनी अंदाजे १६० ते १६२ मिनिटे भाषण दिले. ते भारतीय संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय भाषण होते.
Nirmala Sitharaman
ESakal
मनोरंजक म्हणजे, त्यांच्याकडे २०१९ मध्ये दोन तासांपेक्षा जास्त काळ भाषण देऊन मागील विक्रमही होता. २०२० च्या अर्थसंकल्पाने संसदीय विक्रमात त्यांचे स्थान मजबूत केले.
Nirmala Sitharaman
ESakal
भाषणाच्या अंतिम टप्प्यात असताना सीतारमण यांची शारीरिक स्थिती बिघडू लागली. त्यांना खूप घाम येत होता आणि त्या अस्वस्थ दिसत होत्या.
Nirmala Sitharaman
ESakal
नंतर त्यांनी डिहायड्रेशन आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली असे म्हटले.
Nirmala Sitharaman
ESakal
अहवालात असे दिसून आले आहे की दीर्घकाळ उभे राहून आणि सतत बोलत राहिल्याने थकवा आला आणि रक्तदाब कमी झाला. संसदेतील वातावरण लवकरच चिंताग्रस्त झाले होते.
Nirmala Sitharaman
ESakal
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि हरसिमरत कौर बादल यांनी त्यांची प्रकृती स्थिर करण्यासाठी त्यांना पाणी आणि साखर दिली.
Nirmala Sitharaman
ESakal
त्यानंतर सीतारमण यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना औपचारिकपणे विनंती केली की त्यांनी त्यांच्या भाषणाचा उर्वरित भाग वाचल्याप्रमाणे विचारात घ्यावा.
Nirmala Sitharaman
ESakal
1991 budget History
ESakal