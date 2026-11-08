पृथ्वीवरून डायनासोर नामशेष कसे झाले? जाणून घ्या संपूर्ण रहस्य

Mansi Khambe
सुमारे ६५ दशलक्ष वर्षांपूर्वी, डायनासोरचा विनाश एका वैश्विक आपत्तीमुळे झाला. या भयानक घटनेने पृथ्वीवरील सुमारे ७५ टक्के जीवसृष्टी नष्ट केली.
शास्त्रज्ञांच्या मते, सुमारे १२ किलोमीटर रुंदीचा एक प्रचंड उल्कापिंड, किंवा लघुग्रह, अवकाशातून थेट पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने आला आणि सध्याच्या मेक्सिकोमधील युकातान द्वीपकल्पाजवळील समुद्रात जाऊन पडला.
या आघातामुळे विनाशकारी भूकंप, त्सुनामीच्या उंच लाटा आणि प्रचंड वणवे लागले, ज्यामुळे विस्तीर्ण जंगले झपाट्याने राखेत रूपांतरित झाली. या उल्कापिंडाच्या आघातावेळी पृथ्वीची अंतर्गत भूवैज्ञानिक हालचाल देखील सर्वोच्च पातळीवर होती.
हे ज्वालामुखी लाखो वर्षे सतत मोठ्या प्रमाणात विषारी वायू, कार्बन डायऑक्साइड आणि लाव्हा बाहेर टाकत होते. या दुहेरी परिणामाने पृथ्वीचे पर्यावरण विस्कळीत झाले.
उल्कापात आणि सततच्या ज्वालामुखी उद्रेकांमुळे वातावरणात धूळ, राख आणि गंधकाचा एक दाट, काळा ढग तयार झाला, ज्याने संपूर्ण ग्रहाला झाकून टाकले.
यामुळे, अनेक महिने आणि काही भागांमध्ये तर अनेक वर्षे सूर्यप्रकाश जमिनीपर्यंत पोहोचू शकला नाही. प्रकाशसंश्लेषणाची प्रक्रिया थांबली, ज्यामुळे पृथ्वीवरील हिरवीगार वनस्पती आणि वनस्पतिजात नष्ट झाली, परिणामी संपूर्ण अन्नसाखळी कोलमडली.
Dinosaurs Extinct From Earth
ESakal
सूर्यप्रकाशाच्या अभावामुळे तापमान झपाट्याने कमी झाले आणि संपूर्ण पृथ्वीवर तीव्र थंडीचा काळ सुरू झाला. खाण्यासाठी वनस्पती नसल्यामुळे, शाकाहारी डायनासोर सर्वात आधी आणि वेगाने मरण पावले.
जेव्हा शाकाहारी प्राणी उपलब्ध नव्हते, तेव्हा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मांसाहारी डायनासोरांनाही अन्नाच्या तीव्र संकटाचा सामना करावा लागला आणि तेही एकेक करून नामशेष झाले.
अशा प्रकारे, या जागतिक आपत्तीने पृथ्वीवरील तीन-चतुर्थांश प्राणी आणि वनस्पती नष्ट केले. अशीच आपत्ती पुन्हा येऊ शकते की नाही, याची सामान्य लोकांना अनेकदा भीती वाटते.
Store Bills printed letters disappear
ESakal