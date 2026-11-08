बिलावर छापलेली काळी अक्षरं दोन दिवसांत गायब कशी होतात?

Mansi Khambe
दुकान, मॉल, पेट्रोल पंप किंवा रेस्टॉरंटमधून काही खरेदी केल्यानंतर एक बिल मिळते. या बिलावर किंमत, तारीख, वेळ आणि इतर महत्त्वाची माहिती असते.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
सुरुवातीला, बिलावरील अक्षरे अगदी स्पष्ट आणि गडद काळी दिसतात. पण काही दिवसांनंतर ही अक्षरे फिकी पडू लागतात आणि हळूहळू नाहीशी होतात.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
खरं तर, दुकाने आणि मॉल्समध्ये मिळणाऱ्या बहुतेक बिल थर्मल पेपरवर छापलेले असतात. या कागदावर छपाईसाठी पारंपरिक प्रिंटरप्रमाणे सामान्य शाई, रिबन किंवा कार्ट्रिजची आवश्यकता नसते. यामागे उष्णतेशी संबंधित एक विशेष विज्ञान कार्यरत असते.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
थर्मल पेपर हा एक विशेष प्रकारचा कागद आहे, ज्यावर उष्णतेशी प्रतिक्रिया करणाऱ्या रसायनांचा एक थर दिलेला असतो. या थरामध्ये विशेष रंगद्रव्ये आणि इतर रासायनिक घटक असतात.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
थर्मल प्रिंटर वापरून या कागदावर छपाई करताना, प्रिंटरचा एक छोटा, गरम भाग कागदाच्या पृष्ठभागाला विशिष्ट भागांमध्ये गरम करतो. उष्णतेच्या संपर्कात आल्यावर, त्यातील रसायने प्रतिक्रिया देतात, ज्यामुळे अक्षरे काळी होतात.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
मात्र जास्त उष्णता, सूर्यप्रकाश किंवा आर्द्रतेच्या संपर्कात आल्यावर, रासायनिक थरावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे छापलेली अक्षरे फिकी पडतात. यामुळेच काही बिल एक-दोन दिवसांत फिकट होतात.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
प्रत्येक बिल थर्मल पेपरवर छापले जात नाही. काही दुकाने आणि संस्था सामान्य कागदावरही छपाई करतात. प्रिंटरनुसार, या बिलांमध्ये शाई किंवा टोनरचा वापर केला जातो, कारण ते नोटा जलद छापतात.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
त्यामुळे, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्हाला दुकानातून बिल मिळेल आणि काही दिवसांनंतर त्यावरील अक्षरे फिकी पडल्याचे दिसता आश्चर्य वाटू नका. हे थर्मल पेपरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अद्वितीय तंत्रज्ञानामुळे होते.
Store Bills printed letters disappear
ESakal
Kaju katli Shape
ESakal