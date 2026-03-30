डायनासॉर्सचा जन्म कसा झाला?

Anushka Tapshalkar
सुमारे २३ कोटी वर्षांपूर्वी ट्रायाझिक काळात पृथ्वीवर एक भयानक घटना घडली, ज्याला मेगा एक्स्टिंक्शन म्हणतात. या घटनेत सुमारे ९०–९५% प्रजाती नष्ट झाल्या.
How did dinosaurs come into existence
हे संकट पृथ्वीला रिकामं करून गेलं आणि नवीन जीवसृष्टीसाठी मार्ग मोकळा झाला.
जे सरपटणारे प्राणी या मोठ्या संकटातून बचावले, त्यांनी नवीन परिसंस्थांमध्ये आपले स्थान व्यापायला सुरुवात केली.
हे प्राणी वेगवेगळ्या अधिवासांमध्ये पसरले आणि पृथ्वीभर फैलावले.
उरलेले प्राणी एक नवीन गट तयार करतात – आर्कोसॉर्स. त्यांच्या अंडी जमिनीवर ठेवता येत होत्या, आणि त्यांची त्वचा कोरडी परिस्थितीतही टिकणारी होती.
सुरुवातीला छोटे डायनासॉर होते. मात्र हळूहळू त्यांचा आकार मोठा झाला, ते वेगवान बनले आणि पृथ्वीवर १६ कोटी वर्षांपर्यंत राज्य केले.
मोठे डायनासॉर शेवटी लहान पक्ष्यांमध्ये रूपांतरित झाले.
