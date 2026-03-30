डायनासॉर्सचा जन्म कसा झाला?

Anushka Tapshalkar

२३ कोटी वर्षांपूर्वीची सुरुवात

सुमारे २३ कोटी वर्षांपूर्वी ट्रायाझिक काळात पृथ्वीवर एक भयानक घटना घडली, ज्याला मेगा एक्स्टिंक्शन म्हणतात. या घटनेत सुमारे ९०–९५% प्रजाती नष्ट झाल्या.

पृथ्वीची दुर्दशा

हे संकट पृथ्वीला रिकामं करून गेलं आणि नवीन जीवसृष्टीसाठी मार्ग मोकळा झाला.

उरलेले सरपटणारे प्राणी

जे सरपटणारे प्राणी या मोठ्या संकटातून बचावले, त्यांनी नवीन परिसंस्थांमध्ये आपले स्थान व्यापायला सुरुवात केली.

विविध परिसरांचा शोध

हे प्राणी वेगवेगळ्या अधिवासांमध्ये पसरले आणि पृथ्वीभर फैलावले.

नवीन गट – आर्कोसॉर्स

उरलेले प्राणी एक नवीन गट तयार करतात – आर्कोसॉर्स. त्यांच्या अंडी जमिनीवर ठेवता येत होत्या, आणि त्यांची त्वचा कोरडी परिस्थितीतही टिकणारी होती.

डायनासॉरांचा उत्कर्ष

सुरुवातीला छोटे डायनासॉर होते. मात्र हळूहळू त्यांचा आकार मोठा झाला, ते वेगवान बनले आणि पृथ्वीवर १६ कोटी वर्षांपर्यंत राज्य केले.

डायनासॉरपासून पक्ष्यांपर्यंत

मोठे डायनासॉर शेवटी लहान पक्ष्यांमध्ये रूपांतरित झाले.

शूजच्या मागे छोटी पट्टी कशासाठी असते? ९९% लोकांना माहीतच नाही खरा उपयोग!

Shoes Loop Purpose and Benefits

|

sakal

आणखी वाचा