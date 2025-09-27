डीमार्ट हे नाव कसे पडले?

डीमार्ट

आज सध्या सगळ्यांच्या आयुष्यात डीमार्ट महत्वाचा भाग बनला आहे. पण हे नाव कसे पडले जाणून घेऊ.

डीमार्टचा अर्थ

डीमार्ट हे नाव त्याचे संस्थापक राधाकिशन दमानी यांच्या नावावरून पडले आहे.

मूळ नाव 'दमानी मार्ट'

डीमार्टचे मूळ नाव 'दमानी मार्ट' (Damani Mart) असे होते.

'डी-मार्ट'

'दमानी मार्ट' या नावाला सोपे आणि लक्षात राहणारे करण्यासाठी त्याचे संक्षिप्त रूप 'डी-मार्ट' असे केले गेले.

स्थापना

प्रसिद्ध भारतीय गुंतवणूकदार आणि व्यापारी राधाकिशन दमानी यांनी २००२ मध्ये डीमार्टची सुरुवात केली.

कंपनीचा उद्देश

ग्राहकांना कमीत कमी किमतीत चांगली आणि दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध करून देणे, हा डीमार्टचा मुख्य उद्देश आहे.

'एव्हरीडे लो कॉस्ट' मॉडेल

डीमार्ट 'एव्हरीडे लो कॉस्ट - एव्हरीडे लो प्राईस' (EDLC-EDLP) या मॉडेलवर काम करते, ज्यामुळे ग्राहकांना नेहमी कमी किमतीत वस्तू मिळतात.

