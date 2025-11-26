डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर हे 'बाबासाहेब' कसे बनले?

Sandip Kapde

उदय

डॉ. आंबेडकर उच्चशिक्षण घेऊन भारतात परतल्यावर सामाजिक परिवर्तनासाठी त्यांनी लढा सुरू केला.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

आपुलकी

त्यांच्या पितृतुल्य व्यक्तिमत्त्वामुळे लोकांनी त्यांना स्वयंस्फूर्तीने बाबासाहेब म्हणून संबोधायला सुरुवात केली.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

प्रक्रिया

बाबासाहेब बनण्याची ही संपूर्ण प्रक्रिया कुठल्याही ठरवून केलेल्या सन्मानामुळे नव्हे, तर लोकभावनेतून घडली.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

मोठेपणा

लोकांना त्यांच्या मोठेपणाची आणि सहानुभूतीची जाणीव होत गेली आणि ‘बाबा’ हा शब्द आपोआप उदयास आला.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

अर्थ

बाबा या शब्दाचा व्यापक अर्थ आई-वडील, आधार, मित्र आणि मार्गदर्शक असा आहे.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

जिव्हाळा

त्यांच्या अनुयायांमध्ये इतका जिव्हाळा होता की चुकीच्या अफवेनेही लोक व्याकूळ होत.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

भेट

एका महिलेला त्यांच्या निधनाची अफवा ऐकून रडू लागले असता, बाबासाहेबांना पाहताच तिचं दुःख हास्यात बदललं.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

नेतृत्व

सत्याग्रहाच्या वेळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर महिला सहभागी झाल्या.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

संदेश

महिलांना शिक्षण, स्वच्छता आणि स्वाभिमान यांचे महत्व त्यांनी स्पष्टपणे समजावून सांगितले.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

परिवर्तन

दारू, अस्वच्छता आणि गैरप्रथा टाळण्याचा संदेश त्यांनी समाजात खोलवर रुजवला.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

लोकगीत

सत्याग्रहानंतर महिलांनी त्यांच्यावर लोकगीतं रचली आणि ते लोककथेतील ‘बाबा’ बनले.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

समाज

समाज माणूस घडवतो, तसेच महान माणूसही समाज घडवतो हे ते आपल्या कृतींतून दाखवत राहिले.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

प्रबोधन

त्यांचे शिक्षण आणि व्यवसाय हे सर्व दुर्लक्षित समाजघटकांच्या प्रबोधनासाठीच होते.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

आदर

तरुण वयातच ते सर्वत्र आदराचे प्रतीक बनले आणि बाबासाहेब म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

महानता

समाजाच्या कणाकणांत मिसळून जाणारी त्यांची मानवतावादी वृत्तीच त्यांना ‘बाबासाहेब’ बनवणारी खरी महानता ठरली.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

संदर्भ

ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबळे यांनी बीबीसीला ही माहिती दिली आहे.

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar

|

esakal

बाबासाहेबांनी स्वतःला १४ दिवस कोंडून का घेतलं होतं?

येथे क्लिक करा