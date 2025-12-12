इंटरनेट यायच्या आधी इस्रो कसे काम करत होते?

Mansi Khambe
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने तंत्रज्ञान आणि संप्रेषण क्षेत्रात खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. त्यावेळी भारतात संगणक, आधुनिक संप्रेषण प्रणाली आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाचा अभाव होता.
त्यानंतरच्या दशकांमध्ये, भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधनात इतकी जलद प्रगती केली की आज तो जगातील आघाडीच्या डिजिटल आणि अंतराळ शक्तींपैकी एक मानला जातो.
या क्रांतिकारी प्रवासातील एक प्रमुख वळण म्हणजे १९९५ मध्ये सामान्य जनतेला इंटरनेटची ओळख करून देणे.
अनेकदा प्रश्न उद्भवतो: १९९५ मध्ये भारतात इंटरनेट आले, तर त्यापूर्वी देशात डिजिटल संप्रेषण आणि इस्रो कसे कार्य करत होते? इंटरनेट भारतात येण्यापूर्वी इस्रो कसे कार्य करत होते?
१५ ऑगस्ट १९९५ रोजी भारतात सार्वजनिक इंटरनेट प्रवेश सुरू झाला. जेव्हा विदेश संचार निगम लिमिटेडने पहिल्यांदाच सामान्य जनतेसाठी इंटरनेट प्रवेश उपलब्ध करून दिला.
पूर्वी, इंटरनेट प्रवेश केवळ सरकारी विभाग, शिक्षण विभाग आणि संशोधन नेटवर्कपुरता मर्यादित होता.
विदेश संचार निगम लिमिटेडच्या लाँचमुळे इंटरनेट सामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात आणून भारत डिजिटल क्रांतीच्या मार्गावर आला.
इंटरनेटच्या आधी भारतात संगणक नेटवर्किंग लहान प्रमाणात अस्तित्वात होते. परंतु ते मर्यादित, मंद आणि खूप महाग होते.
१९८६ मध्ये आयआयटी आणि एनसीएसटी दरम्यान डायल-अप ईमेल सेवा वापरण्यास सुरुवात झाली. असे असूनही सामान्य लोकांना घरी वापरण्यासाठी इंटरनेट उपलब्ध नव्हते.
काही लोकांनी बुलेटिन बोर्ड सिस्टम सारख्या सुरुवातीच्या डिजिटल सेवांद्वारे संगणक जोडले. १९८९ मध्ये, पवई, मुंबई येथील विद्यार्थ्यांनी देशातील पहिली आणि सर्वात मोठी बुलेटिन बोर्ड सिस्टम लाईव्ह वायर लाँच केली.
ज्यामुळे एक प्रारंभिक डिजिटल समुदाय निर्माण झाला. त्यावेळी ही सुविधा मर्यादित होती. इंटरनेट अजूनही भारतात एक दूरचे स्वप्न होते.
भारताचा अंतराळ कार्यक्रम इंटरनेटच्या आगमनापूर्वी खूप आधी सुरू झाला होता आणि तो पूर्णपणे मोफत तंत्रज्ञानावर अवलंबून होता.
१९६० च्या दशकात इस्रोचे सुरुवातीचे रॉकेट चर्चच्या प्रयोगशाळांमध्ये एकत्र केले जात होते. कधीकधी सायकली आणि बैलगाड्यांवरून लाँच पॅडवर नेले जात होते.
त्यावेळी भारतात इंटरनेट किंवा संगणक नेटवर्क नव्हते. मॅन्युअल तंत्रे आणि मर्यादित संगणकांचा वापर करून वैज्ञानिक संप्रेषण आणि गणना केली जात होती.
भारतात इंटरनेट येण्याच्या वीस वर्षांपूर्वी, देशाने आपला पहिला उपग्रह, आर्यभट्ट, अवकाशात सोडला. शिवाय इंटरनेटच्या आधी इस्रो गावांना शैक्षणिक कार्यक्रमांशी जोडण्यासाठी उपग्रहांचा वापर करत असे.
देशभरातील हजारो गावांना टेलिव्हिजनद्वारे शिक्षण आणि कृषी कार्यक्रम मिळत असत. १९८० मध्ये, इस्रोने SLV-3 वर स्वतःचा उपग्रह सोडला.
ज्यामुळे भारत स्वतःचे रॉकेट तयार करणारा आणि उपग्रह सोडणारा जगातील सहावा देश बनला. १९९५ मध्ये इंटरनेट सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचले.
परंतु त्यापूर्वी, इस्रो त्याच्या मोफत संप्रेषण प्रणाली, उपग्रह नेटवर्क, ग्राउंड स्टेशन आणि वैज्ञानिक संगणकीय प्रणालींसह कार्यरत होता. इंटरनेटशिवायही देशाचे अंतराळ संशोधन प्रगती करत राहिले.
