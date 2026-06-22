धार्मिक श्रद्धेतील 'जय श्री राम'ची घोषणा देशाच्या राजकारणाचे सर्वात मोठे प्रतीक कशी बनली?

Mansi Khambe

मनोरंजक पैलू

इतिहासाचा एक मनोरंजक पैलू हा आहे की, जय श्री राम घोषणेचा उपयोग सामाजिक समानतेचा पुरस्कार करण्यासाठी देखील केला गेला आहे.

Religious Slogan symbol of politics

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अवध

१९२० च्या दशकात, उत्तर प्रदेशातील अवध प्रदेशात बाबा रामचंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले.

Religious Slogan symbol of politics

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ESakal

नतमस्तक

त्या वेळी, गरीब शेतकऱ्यांना उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसमोर नतमस्तक होऊन सलाम करण्यास भाग पाडले जात असे.

Religious Slogan symbol of politics

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ESakal

सीता-राम

बाबा रामचंद्र यांनी याच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि शेतकऱ्यांना "सीता-राम" ही घोषणा दिली.

Religious Slogan symbol of politics

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ESakal

अस्पृश्यता

या एकाच घोषणेने शेतकऱ्यांना एकत्र आणण्यात अस्पृश्यता आणि जातीय भेदभावाच्या बेड्या तोडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

Religious Slogan symbol of politics

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ESakal

विश्व हिंदू परिषद

१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्षाने राम मंदिराच्या उभारणीसाठी आंदोलन सुरू केले.

Religious Slogan symbol of politics

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ESakal

आधारस्तंभ

तेव्हा 'जय श्री राम' ही घोषणा या आंदोलनाचा मुख्य आधारस्तंभ बनली.

Religious Slogan symbol of politics

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निर्माण

या काळात, 'जय श्री राम' या घोषणेने सीता-रामाच्या पारंपरिक, सौम्य स्वरूपाला मागे टाकून एक संघटित आणि सांस्कृतिक ओळख निर्माण केली.

Religious Slogan symbol of politics

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ESakal

प्रतीक

आज ही घोषणा केवळ पूजा किंवा मंदिरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती देशाची संसद, राज्य विधानमंडळे आणि सांस्कृतिक अभिमानाचे एक शक्तिशाली प्रतीक बनली आहे.

Religious Slogan symbol of politics

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ESakal

जगात सर्वप्रथम 'जय श्री राम'ची घोषणा कोणी आणि कधी दिली? जाणून घ्या इतिहास...

Jai Shri Ram Slogan Origin

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ESakal

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