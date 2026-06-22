जगात सर्वप्रथम 'जय श्री राम'ची घोषणा कोणी आणि कधी दिली? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe

जय श्री राम

तुम्हाला माहित आहे का, श्रद्धेवर आधारित जय श्री राम ही शक्तिशाली घोषणा सर्वप्रथम कोणी आणि केव्हा तयार केली. या घोषणेचा इतिहास थेट त्रेतायुगाशी जोडलेला आहे.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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प्रभू राम

वाल्मीकी रामायणाच्या युद्ध अध्यायात असा उल्लेख आहे की, जेव्हा प्रभू रामाचे सैन्य लंकेवर विजय मिळवण्यासाठी समुद्र ओलांडत होते.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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घोषणा

तेव्हा पराक्रमी हनुमान, सुग्रीव आणि विभीषण यांनी प्रभू रामाच्या विजयाची शपथ घेऊन सर्वप्रथम त्यांचे स्वागत केले. ही घोषणा रणांगणावर एखाद्या मंत्राप्रमाणे घुमत होती.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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ESakal

वानरांना प्रोत्साहन

जी शौर्याने वानरांना प्रोत्साहन देत होती. लंकेतील राक्षसांविरुद्धच्या विजयाचा रणशिंग फुंकत होती. रामायण काळानंतर, १४ व्या शतकात ही पवित्र घोषणा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे सर्वात मोठे श्रेय रामानंद आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या रामानंदी पंथाला जाते.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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ESakal

सीता राम

रामाप्रती सलोखा आणि भक्ती वाढवण्यासाठी, त्यांनी 'सीता राम' किंवा 'जय राम' या पारंपरिक अभिवादनांचा स्वीकार केला.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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राम-राम

त्यानंतर, रामचरितमानसातील राम नावाचा महिमा भारतातील प्रत्येक गावात आणि घरात इतका खोलवर रुजला की, लोक सकाळी किंवा संध्याकाळी भेटताच एकमेकांना 'राम-राम' म्हणू लागले.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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नवसंजीवनी

आधुनिक भारतीय इतिहासात, १९८७ मध्ये दूरदर्शनवर प्रसारित झालेल्या रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' या ऐतिहासिक मालिकेने या घोषणेला नवसंजीवनी दिली.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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ESakal

जयघोष

या मालिकेत जेव्हा जेव्हा प्रभू रामाचे सैन्य किंवा हनुमानजी संकटातून बाहेर पडत तेव्हा ते उत्साहाने 'जय श्री राम'चा जयघोष करत असत.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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ESakal

क्रेझ

या मालिकेची क्रेझ इतकी होती की, लोक हात जोडून दूरदर्शनसमोर बसत असत. तिथून पुढे ही घोषणा देशभरातील शहरी भागांपासून ते दुर्गम गावांपर्यंत, लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या ओठांवर कायमची रुजली.

Jai Shri Ram Slogan Origin

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ESakal

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