RDX हे नाव कसे पडले? त्याचा इतिहास काय?

Mansi Khambe
हरियाणातील फरीदाबाद येथे अलिकडेच ३५० किलो स्फोटके आणि दोन एके-४७ रायफल्स जप्त करण्यात आल्याने देशातील सुरक्षा यंत्रणांना धक्का बसला आहे.
सुरुवातीच्या पोलिस अहवालात जप्त केलेले साहित्य आरडीएक्स असल्याचे सूचित केले गेले होते, परंतु पोलिसांनी आता ते नाकारले आहे.
पण तुम्हाला माहिती आहे का की आरडीएक्स हे नाव केवळ एक संक्षिप्त रूप नाही; त्यात ब्रिटिश शास्त्रज्ञांचे संशोधन आणि युद्धकाळातील एक रहस्य देखील आहे?
आरडीएक्स या शब्दापासून बॉम्ब, स्फोट आणि युद्ध असे शब्द तयार होतात, पण हे नाव कुठून आले? आणि रसायनशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांना वेगळे नाव असताना त्याला आरडीएक्स का म्हणतात?
आरडीएक्सचे पूर्ण रासायनिक नाव हेक्साहायड्रो-१,३,५-ट्रिनिट्रो-१,३,५-ट्रायझिन आहे. हे एक पांढरे, गंधहीन आणि अत्यंत शक्तिशाली स्फोटक आहे जे विविध लष्करी आणि औद्योगिक कारणांसाठी वापरले जाते.
त्याचे संक्षिप्त आणि लोकप्रिय नाव, आरडीएक्स, ब्रिटिश लष्करी संशोधन इतिहासातून आले आहे. खरं तर, १९३० च्या दशकात ब्रिटिश शास्त्रज्ञांनी ते संशोधन विभाग स्फोटक म्हणून विकसित केले होते.
त्यावेळी त्याचे सांकेतिक नाव RDX किंवा संशोधन विभाग X असे होते, जिथे X चा अर्थ स्फोटक असा होतो. हे नाव नंतर इतके लोकप्रिय झाले की त्याचे मूळ रासायनिक नाव झाकले गेले.
काही अहवालांमध्ये याला रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोझिव्ह असेही म्हटले आहे, जे ब्रिटिश नौदलाने वापरल्याचा संदर्भ देते. "रॉयल" हा शब्द ब्रिटिश रॉयल नेव्हीच्या योगदानाचा संदर्भ देतो.
ज्याने त्याच्या विध्वंस कार्यात त्याचा वापर केला. "डिमोलिशन" (विध्वंसक) आणि "स्फोटक" (स्फोटक) हे शब्द एकत्रितपणे त्याला आरडीएक्स हे नाव दिले.
आरडीएक्सला वैज्ञानिकदृष्ट्या सायक्लोनाइट आणि हेक्सोजेन असेही म्हणतात. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीने आपल्या शस्त्रांमध्ये या पदार्थाचा वापर केला होता आणि त्याला हेक्सोजेन म्हणून ओळखले जात असे.
अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये याला सायक्लोनाइट असे म्हटले जात असे. या स्फोटकाची क्षमता इतकी जास्त आहे की ती एकट्याने वापरणे धोकादायक आहे. म्हणून ते बहुतेकदा सी-४ सारख्या प्लास्टिकच्या स्फोटकांमध्ये मिसळले जाते.
Bomb Types
