मुंबईच्या जुन्या आणि ऐतिहासिक भागाला 'भिंडी बाजार' हे नाव कसे पडले? जाणून घ्या कधीही न ऐकलेला इतिहास...

भिंडी बाजार

मुंबईतील भिंडी बाजार हे नाव ऐकताच सर्वात आधी मनात येणारी गोष्ट म्हणजे भाजीपाला बाजार किंवा भेंडीची दुकाने. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे येथे भेंडी कधीच विशेष विकली जात नव्हती.

भाजीपाला

हा परिसर कोणत्याही भाजीपाला बाजारासाठी प्रसिद्ध नव्हता. यामुळे प्रश्न पडतो की, मुंबईच्या या जुन्या आणि ऐतिहासिक भागाला भिंडी बाजार हे नाव कसे पडले?

भेंडी

लोक सहसा विचार करतात तसे ते भेंडीपासून आले नाही. खरं तर, भेंडी/भिंडी बाजार हे नाव दुसऱ्या कशावरून आले आहे. त्यामागील इतिहास खूपच मनोरंजक आहे. त्यामागील कहाणी आश्चर्यकारक आहे.

प्रमुख बाजारपेठ

ब्रिटीश राजवटीत एक प्रमुख बाजारपेठ होता. जेव्हा हा परिसर विकसित होत होता तेव्हा क्रॉफर्ड मार्केट हा त्या भागातील प्राथमिक बाजारपेठ होता.

बिहाइंड द बाझार

त्यावेळी ब्रिटीशांनी या परिसराला 'बिहाइंड द बाझार' म्हणजे बाजाराच्या मागे असे संबोधले. हे इंग्रजी नाव ऐकून स्थानिक लोक त्याला भिंडी बाजार म्हणू लागले. हळूहळू हे नाव कायमचे लोकप्रिय झाले.

गैरसमज

बरेच लोक असा विश्वास करतात की त्याचे नाव भेंडीपासून आले आहे. परंतु ही एक गैरसमज आहे. या भागात कधीही मोठी भेंडी बाजारपेठ नव्हती. हा परिसर भाजीपाला व्यापारासाठी प्रसिद्ध नव्हता.

मातीची भांडी

शब्दांच्या समानतेमुळे भाजीपाल्याशी जोडलेले नाव केवळ गोंधळात टाकणारे आहे. इतिहासकारांचा असा विश्वास आहे की प्राचीन काळी, हा परिसर मातीची भांडी बनवणारे आणि विकत असलेले कुंभारांचे घर होते.

स्थानिक उच्चार

या कारणास्तव त्याचे मूळ नाव भांडी बाजार होते. जे नंतर भिंडी बाजार असे बदलले. या भागाचे नाव भेंडीवरून नाही तर ब्रिटिशांनी स्थानिक उच्चार बदलल्यामुळे पडले.

ठिकाण

भंडी (मातीचे भांडे) मुळे जे भिंडी बाजार बनले. आता ही एक मुंबईतील प्रसिद्ध ठिकाण बनले आहे.

