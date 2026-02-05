मुंबईच्या जुन्या आणि ऐतिहासिक भागाला 'भिंडी बाजार' हे नाव कसे पडले? जाणून घ्या कधीही न ऐकलेला इतिहास...

Mansi Khambe
मुंबईतील भिंडी बाजार हे नाव ऐकताच सर्वात आधी मनात येणारी गोष्ट म्हणजे भाजीपाला बाजार किंवा भेंडीची दुकाने. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे येथे भेंडी कधीच विशेष विकली जात नव्हती.
Bhindi Bazaar history
ESakal
हा परिसर कोणत्याही भाजीपाला बाजारासाठी प्रसिद्ध नव्हता. यामुळे प्रश्न पडतो की, मुंबईच्या या जुन्या आणि ऐतिहासिक भागाला भिंडी बाजार हे नाव कसे पडले?
Bhindi Bazaar history
ESakal
लोक सहसा विचार करतात तसे ते भेंडीपासून आले नाही. खरं तर, भेंडी/भिंडी बाजार हे नाव दुसऱ्या कशावरून आले आहे. त्यामागील इतिहास खूपच मनोरंजक आहे. त्यामागील कहाणी आश्चर्यकारक आहे.
Bhindi Bazaar history
ESakal
ब्रिटीश राजवटीत एक प्रमुख बाजारपेठ होता. जेव्हा हा परिसर विकसित होत होता तेव्हा क्रॉफर्ड मार्केट हा त्या भागातील प्राथमिक बाजारपेठ होता.
Bhindi Bazaar history
ESakal
त्यावेळी ब्रिटीशांनी या परिसराला 'बिहाइंड द बाझार' म्हणजे बाजाराच्या मागे असे संबोधले. हे इंग्रजी नाव ऐकून स्थानिक लोक त्याला भिंडी बाजार म्हणू लागले. हळूहळू हे नाव कायमचे लोकप्रिय झाले.
Bhindi Bazaar history
ESakal
बरेच लोक असा विश्वास करतात की त्याचे नाव भेंडीपासून आले आहे. परंतु ही एक गैरसमज आहे. या भागात कधीही मोठी भेंडी बाजारपेठ नव्हती. हा परिसर भाजीपाला व्यापारासाठी प्रसिद्ध नव्हता.
Bhindi Bazaar history
ESakal
शब्दांच्या समानतेमुळे भाजीपाल्याशी जोडलेले नाव केवळ गोंधळात टाकणारे आहे. इतिहासकारांचा असा विश्वास आहे की प्राचीन काळी, हा परिसर मातीची भांडी बनवणारे आणि विकत असलेले कुंभारांचे घर होते.
Bhindi Bazaar history
ESakal
या कारणास्तव त्याचे मूळ नाव भांडी बाजार होते. जे नंतर भिंडी बाजार असे बदलले. या भागाचे नाव भेंडीवरून नाही तर ब्रिटिशांनी स्थानिक उच्चार बदलल्यामुळे पडले.
Bhindi Bazaar history
Esakal
भंडी (मातीचे भांडे) मुळे जे भिंडी बाजार बनले. आता ही एक मुंबईतील प्रसिद्ध ठिकाण बनले आहे.
Bhindi Bazaar history
ESakal
Indian Army vehicles numbers and arrow mean
ESakal