भारतीय लष्कराच्या वाहनांवरील 'ते' नंबर आणि बाणाचा अर्थ काय? जाणून घ्या...

भारतीय सशस्त्र दल

भारतीय सैन्य हे जगातील सर्वात मोठ्या सैन्यांपैकी एक आहे. ही भारताची भिंत आहे. शत्रूविरुद्ध उभी राहणारी पहिली ढाल. म्हणूनच भारतीय सशस्त्र दलांकडे आदराने पाहिले जाते.

नंबर प्लेट

तुम्ही अनेकदा इतर वाहनांपेक्षा वेगळ्या नंबर प्लेट असलेली लष्करी वाहने रस्त्यावर पाहिली असतील. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हे नंबर वेगळे का आहेत? त्यांचा अर्थ काय आहे?

वाहनांचे क्रमांक

सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या कारणास्तव भारतीय लष्कराच्या वाहनांचे क्रमांक वेगळे ठेवले जातात. देशाच्या संरक्षणात लष्कर आघाडीवर आहे.

लष्करी कमांड

यामुळे कोणती वाहने कोणत्या लष्करी कमांडची आहेत हे ओळखण्यासाठी लष्कर अद्वितीय क्रमांक वापरते. लष्कराची वाहने आरटीओमध्ये नोंदणीकृत नसून संरक्षण मंत्रालयाद्वारे नोंदणीकृत असतात.

ब्रिटिश काळ

भारतीय लष्कराच्या वाहनांवरील क्रमांकांजवळ तुम्हाला एक बाण दिसला असेल. हा बाण वरच्या दिशेने निर्देशित करतो. हे चिन्ह ब्रिटिश काळापासून वापरात आहे.

लायसन्स प्लेट्स

जे दर्शवते की वाहन थेट सरकारी नियंत्रणाखाली आहे. लष्कराच्या लायसन्स प्लेट्सवर एक बाण असतो. त्यानंतर दोन क्रमांक असतात. जे मंत्रालयाने वाहनाची नोंदणी केल्याची तारीख दर्शवितात.

इंग्रजी अक्षर

हे वाहनाचे नोंदणी वर्ष दर्शविते. त्यानंतर एक इंग्रजी अक्षर असते. जे वाहनाचा मेक आणि बेस दर्शवते. याच्या पुढे एक अनुक्रमांक असतो, ज्याचा डेटा लष्कराकडे असतो.

लष्करी वाहने

याच्या पुढे एक चेक मार्क असतो, जो वाहनांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी वापरला जातो. लष्करी वाहने देशभर प्रवास करतात. त्यामुळे राज्य बदलताना वाहनांना त्यांचे नोंदणी क्रमांक वारंवार बदलावे लागत नाहीत.

समान क्रमांक

देशभरात समान क्रमांक लागू आहे. लष्करी वाहने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तैनात केली जातात. त्यांना देशभर प्रवास करणे आवश्यक असते.

रोड टॅक्स

त्यामुळे या वाहनांवर कोणताही रोड टॅक्स किंवा टोल आकारला जात नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा युद्ध परिस्थितीत लष्करी वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

माहिती गुप्त

म्हणून, त्यांची माहिती गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून कोणाला कळणार नाही की कोणते वाहन कोणत्या लष्करी विभागाचे आहे किंवा ते कुठे नोंदणीकृत आहे.

