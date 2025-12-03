समुद्री लुटेरांचा ध्वज जगभरातील Gen-Z च्या निषेधाचे प्रतीक कसा बनला?

Mansi Khambe
जगभरातील Gen-Z च्या निषेधांमध्ये सर्वव्यापी असलेली एक वस्तू म्हणजे समुद्री चाच्यांचा ध्वज. स्ट्रॉ हॅट जॉली रॉजर ध्वज जगभरातील जनरेशन झेडच्या निषेधांचे प्रतीक बनला आहे.
कारण तो स्वातंत्र्य, अधिकाराविरुद्ध बंड आणि अन्याय्य व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याच्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करतो. या पिढीच्या निदर्शकांना खोलवर प्रतिध्वनी देणारी मूल्ये. ध्वजात कवटी आणि क्रॉसबोन आहेत.
कलाकार इइचिरो ओडा यांनी तयार केलेल्या जपानी कॉमिक बुक "वन पीस" मध्ये, कवटीला स्ट्रॉ हॅट घालून आणि हसताना दाखवले आहे. "वन पीस" या अॅनिमेशन मालिकेत, हा ध्वज मंकी डी. लफी यांच्या नेतृत्वाखालील "स्ट्रॉ हॅट पायरेट्स" चा बॅनर आहे.
हे समुद्री चाचे भ्रष्ट "जागतिक सरकार" आणि जुलमी शासकांविरुद्ध लढतात, जे स्वातंत्र्याच्या संघर्षाचे आणि अन्यायासमोर न झुकण्याच्या भावनेचे प्रतीक आहे.
पारंपारिक जॉली रॉजर ध्वज ऐतिहासिकदृष्ट्या समुद्री चाच्यांनी जहाजांकडे जाताना भीती निर्माण करण्यासाठी वापरला होता. "वन पीस" मध्ये, स्ट्रॉ हॅट घालून हसणारी कवटी आशा, लवचिकता आणि अधिकारासमोर उभे राहण्याचे प्रतिनिधित्व करते.
ही ग्राफिक कादंबरी मालिका पहिल्यांदा १९९७ मध्ये प्रकाशित झाली. योगायोगाने जनरेशन झेड आणि मिलेनियल्स यांच्यातील छेदनबिंदूचे वर्ष. आता ती शेवटच्या गाथेवर पोहोचली आहे.
काही वर्षांत ती संपण्याची अपेक्षा आहे. जनरेशन झेडचा एक मोठा भाग १९९७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या अॅनिमेला पाहत मोठा झाला. त्यांना कथेतील पात्रांच्या आदर्शांमध्ये आणि विद्यमान सत्ता संरचनांबद्दलच्या त्यांच्या स्वतःच्या निराशेत एक समानता आढळते.
मालिकेचा नायक, लफी, अत्याचारी शासक आणि भ्रष्ट "जागतिक सरकार" यांच्याशी लढतो. स्ट्रॉ-हॅट्सच्या जॉली रॉजर झेंड्याखाली एकत्र आलेले तरुण निदर्शक मुक्तता आणि लवचिकतेचे प्रतीक बनले.
त्यांना पाहत मोठी झालेली आणि आता सत्तेपासून दूर गेलेली पिढी, स्ट्रॉ-हॅट पायरेट्सपासून प्रेरित झाली. त्यांना आधुनिक निषेधाचे प्रतीक बनवले. २०२३ मध्ये इंडोनेशिया आणि न्यू यॉर्कमध्ये पॅलेस्टाईन समर्थक निदर्शनांमध्ये हा ध्वज पहिल्यांदा दिसला.
त्यानंतर, नेपाळ, फिलीपिन्स आणि मेक्सिकोमधील जनरल झेड निदर्शकांनी सरकारी भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता आणि नागरी स्वातंत्र्यांवरील निर्बंध यासारख्या मुद्द्यांचा निषेध करण्यासाठी त्याचा प्रतीक म्हणून वापर केला.
'वन पीस'ची कथा या मुद्द्यांविरुद्ध एक मजबूत संदेश देते, ज्यामुळे ध्वज त्यांच्या लढाईसाठी एक योग्य प्रतीक बनतो. ध्वजाला सार्वत्रिक आकर्षण आहे. जो एका व्यापक लोकप्रिय जागतिक अॅनिमशी संबंधित प्रतीक आहे.
तो वेगवेगळ्या देशांमधील आणि संस्कृतींमधील तरुणांना एका समान ओळख आणि उद्देशाखाली एकत्र करण्यास मदत करतो. जगभरात पसरलेल्या निषेधांमध्ये हे प्रतीक वेगाने पसरवण्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
ज्यामुळे ते जागतिक स्तरावर तरुणांच्या असंतोषाचे सहज उपलब्ध आणि ओळखण्यायोग्य प्रतीक बनले आहे. हा ध्वज केवळ एक कार्टून प्रतीक नाही, तर जनरल झेडसाठी ऐक्य, अवज्ञा आणि अन्यायाविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी सामूहिक आवाहनाचे प्रतिनिधित्व करतो.
