सुमेरियन संस्कृती म्हणजे नेमकं काय? त्याची वैशिष्ट्ये काय होती? वाचा....

सुमेरियन लोकांनी उरुक आणि उर सारखी काही पहिली शहरे स्थापन केली. ही शहरे त्यांच्या प्रगत शहरी नियोजन आणि वास्तुकलेद्वारे वैशिष्ट्यीकृत होती. या शहरांमध्ये मंदिरे आणि झिगुरात सारख्या भव्य संरचना होत्या.
ज्या धार्मिक केंद्रे म्हणून काम करत होत्या.त्यांनी क्यूनिफॉर्म लिपी विकसित केली. जी सर्वात जुन्या ज्ञात लेखन प्रणालींपैकी एक होती.
या लिपीमुळे प्रशासकीय, कायदेशीर आणि साहित्यिक लेखन रेकॉर्ड करणे शक्य झाले. हा शोध त्यांच्या जटिल समाजाच्या प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण होता. व्यापार आणि दळणवळण देखील सुलभ झाले.
सुमेरियन लोकांना भविष्यातील संस्कृतींचा पाया घालणाऱ्या अनेक शोधांचे श्रेय दिले जाते.
यामध्ये चाक, नांगर आणि गणित आणि खगोलशास्त्रातील प्रगती यांचा समावेश आहे. या नवकल्पनांचा शेती आणि व्यापार पद्धतींवर मोठा प्रभाव पडला.
सुमेरियन समाज अनेक स्तरांमध्ये विभागला गेला होता, ज्यामध्ये पुजारी आणि राजे यांचा शासक वर्ग वर होता, त्यानंतर कारागीर, शेतकरी आणि कामगार होते.
ही सामाजिक व्यवस्था कायद्यांच्या प्रणालीवर आधारित होती. ज्याचे उदाहरण नंतर हम्मुराबीच्या बॅबिलोनियन कोडमध्ये आढळते.
त्यांनी साहित्य (विशेषतः गिल्गामेशचे महाकाव्य), धर्म (अनेक देव-देवतांची पूजा करणारा धर्म) आणि कला (उत्कृष्ट मातीची भांडी आणि शिल्पकला यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली. ज्याचा नंतरच्या संस्कृतींवर खोलवर प्रभाव पडला.
