छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पेन आजही साबूत? महाराष्ट्रात सापडला धक्कादायक पुरावा! फोटो पाहा

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांची रत्नजडीत लेखणी आणि दौत मिरज येथे असल्याची ऐतिहासिक माहिती उपलब्ध असून त्याचे महत्त्व आजही संशोधकांसाठी मोठे आहे. (पेनाचा फोटो शेवट्या स्लाईडमध्ये आहे)
ही सुवर्णजडित लेखणी सुमारे शंभर तोळे वजनाची असून त्यावर अस्सल पाचू आणि माणिक जडवलेले आहेत.
या लेखणीची सुमारे ८० वर्षांपूर्वीची दोन अस्सल छायाचित्रे आणि त्यासंबंधी कागदपत्रे इतिहास अभ्यासक मानसिंगराव कुमठेकर यांच्याकडे जतन केलेली आहेत.
या कलमदानाचे एक जुने छायाचित्र मिरजेतील छायाचित्रकार रणधीर मोरे यांचे आजोबा हरिभाऊ मोरे यांच्या संग्रहात आढळते.
दुसरे छायाचित्र १९३५ साली तयार करण्यात आलेल्या ‘मिरज अल्बम’मध्ये नोंदवले गेले असून त्यात या रत्नजडीत लेखणीची माहिती दिली आहे.
हा अल्बम तत्कालीन मिरज संस्थानचे अधिपती गंगाधरराव बाळासाहेब पटवर्धन यांच्या कन्या लक्ष्मीबाई मुजुमदार यांनी संकलित केला होता.
या लेखणीबाबत माहिती देताना ती सातारा येथे झालेल्या एका लिलावातून विकत घेतल्याचा उल्लेख आढळतो.
मिरज येथील वासुदेव नाईक नरगुंदे यांनी ही लेखणी त्या लिलावातून खरेदी केली होती.
यानंतर नरगुंदे यांच्याकडून श्रीमंत गंगाधरराव पटवर्धन यांनी ती लेखणी विकत घेतली.
स्वराज्य संस्थापकांच्या स्मरणार्थ ही मौल्यवान वस्तू जतन करून ठेवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सन १९४७ मधील एका कागदपत्रात मिरज संस्थानातील मौल्यवान वस्तूंच्या यादीत या जडावाच्या सोन्याच्या कलमदानाचा उल्लेख आहे.
“श्रीशिवरायाचे रत्नजडित कलमदान” या विषयावर लक्ष्मीबाई मुजुमदार यांनी १९३५ मध्ये सह्याद्री मासिकात माहिती प्रसिद्ध केली होती.
सुरुवातीला हे कलमदान लिलावात २८०० रुपयांना विकत घेतल्याची नोंद त्या लेखात आढळते.
श्रीमंत बाळासाहेब मिरजकर यांनी त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व ओळखून अधिक पैसे देत ते जतन करण्याचा निर्णय घेतला.
दौत आणि जुन्या पद्धतीचे कलमदान एकमेकांना जोडलेले असून त्यावर मौल्यवान पाचू आणि माणके जडवलेली असल्यामुळे ते अत्यंत अद्वितीय मानले जाते.
ही माहिती कागदपत्रे, जुन्या छायाचित्रे, संशोधन नोंदी आणि उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. या माहितीची अचूकता तपासण्यासाठी संशोधन आवश्यक असू शकते. उद्देश उपलब्ध माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे हा असून कोणताही ठाम ऐतिहासिक दावा करण्याचा हेतू नाही.
