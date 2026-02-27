छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पेन आजही साबूत? महाराष्ट्रात सापडला धक्कादायक पुरावा! फोटो पाहा

Sandip Kapde

इतिहास

छत्रपती शिवाजी महाराजांची रत्नजडीत लेखणी आणि दौत मिरज येथे असल्याची ऐतिहासिक माहिती उपलब्ध असून त्याचे महत्त्व आजही संशोधकांसाठी मोठे आहे. (पेनाचा फोटो शेवट्या स्लाईडमध्ये आहे)

लेखणी

ही सुवर्णजडित लेखणी सुमारे शंभर तोळे वजनाची असून त्यावर अस्सल पाचू आणि माणिक जडवलेले आहेत.

पुरावा

या लेखणीची सुमारे ८० वर्षांपूर्वीची दोन अस्सल छायाचित्रे आणि त्यासंबंधी कागदपत्रे इतिहास अभ्यासक मानसिंगराव कुमठेकर यांच्याकडे जतन केलेली आहेत.

छायाचित्र

या कलमदानाचे एक जुने छायाचित्र मिरजेतील छायाचित्रकार रणधीर मोरे यांचे आजोबा हरिभाऊ मोरे यांच्या संग्रहात आढळते.

अल्बम

दुसरे छायाचित्र १९३५ साली तयार करण्यात आलेल्या ‘मिरज अल्बम’मध्ये नोंदवले गेले असून त्यात या रत्नजडीत लेखणीची माहिती दिली आहे.

संग्रह

हा अल्बम तत्कालीन मिरज संस्थानचे अधिपती गंगाधरराव बाळासाहेब पटवर्धन यांच्या कन्या लक्ष्मीबाई मुजुमदार यांनी संकलित केला होता.

eलिलाव

या लेखणीबाबत माहिती देताना ती सातारा येथे झालेल्या एका लिलावातून विकत घेतल्याचा उल्लेख आढळतो.

खरेदी

मिरज येथील वासुदेव नाईक नरगुंदे यांनी ही लेखणी त्या लिलावातून खरेदी केली होती.

हस्तांतरण

यानंतर नरगुंदे यांच्याकडून श्रीमंत गंगाधरराव पटवर्धन यांनी ती लेखणी विकत घेतली.

स्मृती

स्वराज्य संस्थापकांच्या स्मरणार्थ ही मौल्यवान वस्तू जतन करून ठेवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

नोंद

सन १९४७ मधील एका कागदपत्रात मिरज संस्थानातील मौल्यवान वस्तूंच्या यादीत या जडावाच्या सोन्याच्या कलमदानाचा उल्लेख आहे.

लेख

“श्रीशिवरायाचे रत्नजडित कलमदान” या विषयावर लक्ष्मीबाई मुजुमदार यांनी १९३५ मध्ये सह्याद्री मासिकात माहिती प्रसिद्ध केली होती.

किंमत

सुरुवातीला हे कलमदान लिलावात २८०० रुपयांना विकत घेतल्याची नोंद त्या लेखात आढळते.

जतन

श्रीमंत बाळासाहेब मिरजकर यांनी त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व ओळखून अधिक पैसे देत ते जतन करण्याचा निर्णय घेतला.

वैशिष्ट्य

दौत आणि जुन्या पद्धतीचे कलमदान एकमेकांना जोडलेले असून त्यावर मौल्यवान पाचू आणि माणके जडवलेली असल्यामुळे ते अत्यंत अद्वितीय मानले जाते.

डिस्क्लेमर :

ही माहिती कागदपत्रे, जुन्या छायाचित्रे, संशोधन नोंदी आणि उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. या माहितीची अचूकता तपासण्यासाठी संशोधन आवश्यक असू शकते. उद्देश उपलब्ध माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे हा असून कोणताही ठाम ऐतिहासिक दावा करण्याचा हेतू नाही.

