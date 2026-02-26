पहाटे बंधारा फोडून शहाजीराजांनी कसा केला होता शत्रू सैन्याचा चक्काचूर?

Sandip Kapde

संघर्ष

आदिलशाही आणि निजामशाही यांच्यात भीषण युद्ध पेटले होते.

वेढा

इ.स. १६२४ मध्ये निजामशाहीचा वजीर मलिक अंबरने विजापूरला वेढा घातला.

सख्य

मुघल आणि आदिलशाही यांचे सख्य असल्याने मुघलांची सेना वेढा उठविण्यास धावली.

माघार

मुघल सैन्य येत असल्याचे कळताच मलिक अंबरने वेढा उठवून अहमदनगरकडे कूच केली.

पाठलाग

मुघल व आदिलशाहीचे सैन्य त्याच्या पाठलागावर भातोडी-भातवडीपर्यंत येऊन पोहोचले.

परिस्थिती

गावाच्या पूर्वेकडे ‘केळी’ नावाची छोटी नदी वाहत होती आणि तिच्यावर बंधारा बांधलेला होता.

छावणी

नदीचे पात्र कोरडे असल्याने शत्रूसैन्याने त्याच ठिकाणी आपली छावणी उभारली होती.

निरीक्षण

२५ वर्षीय तडफदार शहाजीराजांनी ही भौगोलिक परिस्थिती अचूक ओळखली.

व्यूहरचना

शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी त्यांनी धाडसी आणि चतुर योजना आखली.

हल्ला

पहाटे शत्रू गाढ झोपेत असताना शहाजीराजांच्या माणसांनी बंधारा फोडला.

गोंधळ

पाण्याचा प्रचंड लोंढा छावणीत शिरल्याने शत्रूसैन्याची दाणादाण उडाली.

पराक्रम

चहूबाजूंनी हल्ला करत शहाजीराजांनी मुघल व आदिलशाहीच्या संयुक्त सैन्याचा पराभव केला, जरी या लढाईत शरीफजीराजे वीरमरण पावले.

