खानाचा कोथळा काढण्यासाठी वापरलेली वाघनखे इंग्लंडला कशी गेली?

सूरज यादव

प्रतापगड

प्रतापगडच्या पायथ्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफझलखानाचा वध केला. ही वाघनखं लंडनमधून सध्या भारतात आणण्यात आली आहेत.

wagh nakh

|

Esakal

सध्या कोल्हापुरात

ब्रिटनच्या संग्रहालयात असलेली वाघनखं महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ठेवली जाणार आहेत. सध्या वाघनखं कोल्हापुरात आहेत.

wagh nakh

|

Esakal

सातारच्या वंशजांकडे

महाराष्ट्रातून ही वाघनखं १८१८मध्ये लंडनला गेली.साताऱ्याच्या वंशजांकडे त्यावेळी ही वाघनखं होती.

wagh nakh

|

Esakal

पेशव्यांनी दिली

ईस्ट इंडिया कंपनीचा अधिकारी असलेल्या जेम्स ग्रँड डफला पेशव्यांनी ही वाघनखं दिली होती. हा अधिकारी साताऱ्यात १८१८ ते १८२४ या काळात कार्यरत होता.

wagh nakh

|

Esakal

ब्रिटन

भारतातून जाताना जेम्स ग्रँड डफने ही वाघनखं ब्रिटनला नेली. त्याच्या वंशजांनी वाघनखं युकेतील व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयाला दिली.

wagh nakh

|

Esakal

अफझलखानाचा वध

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६५९ मध्ये अफझलखानाचा कोथळा वाघनखांनी बाहेर काढला होता.

wagh nakh

|

Esakal

संकट दूर

प्रतापगडच्या पायथ्याशी झालेल्या या लढाईत अफझलखानाचा वध केल्यानं स्वराज्यावरचं मोठं संकट दूर झालं होतं.

wagh nakh

|

Esakal

प्रदर्शन

वाघनखं लंडनहून जुलै २०२४ मध्ये भारतात आणण्यात आली आहेत. ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ती महाराष्ट्रात प्रदर्शनासाठी ठेवली जाणार आहेत.

wagh nakh

|

Esakal

कोण होते शिंग्रोबा धनगर? मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकला नाव देण्याची होतेय मागणी

Shingroba Mandir

|

Esakal

इथं क्लिक करा