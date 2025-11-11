विमानवाहू युद्धनौकेची कहाणी कशी सुरू झाली? जाणून घ्या इतिहास...

युद्धनौका

समुद्राच्या खोल निळ्या पसरलेल्या भागात तरंगणाऱ्या प्रचंड युद्धनौका फक्त जहाजे नाहीत तर फिरते हवाई तळ आहेत. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की ही कल्पना कुठून आली?

विमानवाहू जहाजाची कहाणी

एका साध्या मालवाहू जहाजाचे रूपांतर विमान उडवण्याच्या तळात कसे झाले? विमानवाहू जहाजाची कहाणी समुद्राच्या लाटाखाली लपलेल्या खोलीइतकीच आकर्षक आहे.

युद्धाचा मार्ग

ही एका अशा कल्पनेची कहाणी आहे ज्याने २० व्या शतकातील युद्धाचा मार्ग बदलला आणि नौदल रणनीती कायमची परिभाषित केली. चला जाणून घेऊया.

कल्पना कुठून आली?

विमानवाहू जहाजाची सुरुवात प्रत्यक्षात एका प्रयोगाप्रमाणे झाली. पहिल्या महायुद्धादरम्यान जेव्हा हे लक्षात आले की हवेतून हल्ला करणे समुद्रातील युद्धाचा नवा चेहरा बनू शकते.

कल्पना

तेव्हा या मोहिमेसाठी जहाजांना सुसज्ज करण्याची कल्पना जन्माला आली. या कल्पनेमुळे १९१२ मध्ये अमेरिकेची पहिली विमानवाहू जहाज, यूएसएस लँगली (सीव्ही-१) कार्यान्वित झाली.

कोलियर

हे जहाज पूर्वी यूएसएस ज्युपिटर नावाचे कोलियर (कोळसा वाहक) होते. १९१९ मध्ये, अमेरिकन नौदलाने ते जगातील पहिल्या विमानवाहू जहाजात रूपांतरित केले.

कार्गो होल्ड

ज्युपिटरची निवड त्याच्या मजबूत रचनेमुळे आणि सहजपणे हँगरमध्ये रूपांतरित करता येणाऱ्या प्रशस्त कार्गो होल्डमुळे करण्यात आली.

यूएसएस लँगली

यूएसएस लँगलीने हे सिद्ध केले की समुद्रात विमान उतरवणे आणि उतरवणे ही कल्पना आता फक्त स्वप्न राहिलेली नाही तर वास्तव आहे. यामुळे आधुनिक नौदल इतिहासात एका नवीन युगाची सुरुवात झाली.

