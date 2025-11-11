भारतीय सैन्याने जगातील सर्वात उंच बेली ब्रिज का आणि कसा बांधला?

Mansi Khambe

भारतीय सैन्य

लडाखच्या कठोर आणि चित्तथरारक परिसरात जिथे तापमान कमालीचे पोहोचते. हवेत ऑक्सिजनची कमतरता असते. तिथे १९८२ मध्ये भारतीय सैन्याने एक अभियांत्रिकी कामगिरी केली.

सर्वात उंच बेली ब्रिज

ज्याला जागतिक मान्यता मिळाली. लष्कराने समुद्रसपाटीपासून ५,६०२ मीटर उंचीवर असलेल्या खारदुंग ला येथे जगातील सर्वात उंच बेली ब्रिज बांधला.

गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड

या पुलाने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवले. लडाख हा केवळ भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक प्रदेश नाही तर सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा प्रदेश आहे.

आवश्यकता

१९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, भारतीय लष्कराला उंचावरील प्रदेशात सैन्य, उपकरणे आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी एका मार्गाची आवश्यकता होती.

खारदुंग ला

हवामान आणि भूप्रदेशामुळे विद्यमान मार्ग संथ, अविश्वसनीय आणि असुरक्षित होते. जेव्हा हा पूल बांधला गेला तेव्हा तो खारदुंग ला वरील एक महत्त्वाचा दुवा बनला.

पूल

ज्या क्षेत्रात गतिशीलतेचा थेट संरक्षण तयारीवर परिणाम होत होता, त्या भागात या पुलाने भारताची सामरिक स्थिती मजबूत केली. हा पूल ऑगस्ट १९८२ मध्ये बांधण्यात आला.

मॉड्यूलर स्टील

तो बेली ब्रिज सिस्टीमवर आधारित होता. म्हणजेच तो मॉड्यूलर स्टील आणि लाकडाच्या पॅनल्सपासून बनलेला पोर्टेबल, प्रीफेब्रिकेटेड ट्रस ब्रिज होता.

फायदा

बेली ब्रिजचा फायदा असा आहे की तो मोठ्या क्रेन किंवा जड यंत्रसामग्रीशिवाय एकत्र करता येतो. पुलाचे घटक ट्रकने विशिष्ट ठिकाणी नेले जात होते.

वेगाने आणि अचूकतेने

तेथून कमी ऑक्सिजन आणि थंड परिस्थितीत काम करणाऱ्या सैनिकांना अनेक भाग हाताने वाहून नेणे आणि बसवणे आवश्यक होते. या परिस्थिती असूनही पूल उल्लेखनीय वेगाने आणि अचूकतेने बांधण्यात आला.

लष्करी वाहतूक

एकदा पूर्ण झाल्यावर, हा पूल जड लष्करी वाहतूक वाहने आणि अगदी रणगाडे देखील वाहून नेण्यासाठी तयार झाला.

जीवनरेखा

वर्षानुवर्षे, तो लडाखच्या पर्वतीय रस्त्यांच्या मोक्याच्या जाळ्यात जीवनरेखा म्हणून काम करत होता. नंतर, त्याच ठिकाणी एक नवीन पूल बांधण्यात आला.

