त्र्यंबकेश्वरचा २०० कोटींचा हिरा लंडनला कसा गेला?

Sandip Kapde

नवस

पेशव्यांनी दिल्ली जिंकल्यानंतर मुघलांचा जामदारखाना मिळावा म्हणून त्रिंबक सूर्याजी प्रभूंनी त्र्यंबकेश्वराला नवस केला.

Nashik Diamond

|

esakal

अर्पण

त्र्यंबकगड ताब्यात घेतल्यानंतर पेशव्यांनी सोन्याचा रत्नजडित मुकुट आणि दागिने शिवाला अर्पण केले.

Nashik Diamond

|

esakal

हिरा

त्याचवेळी मुघलांच्या खजिन्यातील ८९ कॅरेटचा नाशिक हिरा त्र्यंबकेश्वरच्या खजिन्यात दाखल झाला.

Nashik Diamond

|

esakal

पळवाट

दुसरे बाजीराव पळून जात असताना खजिन्याचा काही भाग नाशिकमध्ये लपवून ठेवला असल्याची माहिती मिळाली.

Nashik Diamond

|

esakal

फरमान

ह्या माहितीवरून कॅप्टन ब्रिग्जला तातडीने नाशिक खजिना हस्तगत करण्याची मोहिम दिली गेली.

Nashik Diamond

|

esakal

लूट

ब्रिग्जने नाशिकचा खजिना शोधून त्याची मोठी लूट केली आणि मौल्यवान वस्तू ताब्यात घेतल्या.

तक्रार

कर्नल मॅकडोवेलने ब्रिग्जवर लुटीच्या मोजदादीत पारदर्शकता न ठेवल्याची तक्रार केली.

दख्खन

ह्या लुटलेल्या खजिन्याचा मोठा भाग पुढे लंडनमधील दख्खन ट्रेझरीकडे पाठवला गेला.

नावकरण

या लुटीत मिळालेल्या ८९ कॅरेटच्या हिऱ्याला ‘Nassak Diamond’ हे नाव देण्यात आले.

विक्री

१८३० मध्ये लंडनच्या दख्खन खजिन्याने हा हिरा रंडेल अँड ब्रिज या ज्वेलर्सना ३००० पौंडांना विकला.

तलवार

१८३१ मध्ये रॉबर्ट ग्रॉसव्हेनरने हा हिरा विकत घेऊन आपल्या शोभेच्या तलवारीच्या म्यानात जडवला.

अमेरिका

१९२० मध्ये ग्रॉसव्हेनरच्या वंशजांनी तो न्यूयॉर्कच्या प्रसिद्ध ज्वेलर हॅरी विन्स्टनला विकला.

रूपांतर

हॅरी विन्स्टनने हा हिरा कापून ४३ कॅरेटचा बनवून तो एका अंगठीत बसवला.

जिनेव्हा

सध्या हा ऐतिहासिक ‘नाशिक हिरा’ जिनेव्हातील मौवाद कंपनीकडे असून त्याची किंमत तब्बल २०० कोटी रुपयांपर्यंत जाते.

