वडगावच्या युद्धात मराठ्यांनी इंग्रजांवर कसा मिळवला होता विजय?

Sandip Kapde

प्रस्तावना –

वडगावच्या युद्धात मराठ्यांनी इंग्रजांना चकवून रणनीतीने मोठा विजय मिळवला होता.

हल्ला –

३० डिसेंबर १७७८ च्या रात्री खंडाळ्याजवळ मराठ्यांनी इंग्रजांवर अचानक हल्ला चढवला.

प्रतिकार –

इंग्रजी फौज सावध झाली आणि त्यांनी तत्काळ हल्ल्याला प्रतिकार केला.

माघार –

मराठ्यांनी रणनीतीनुसार थोड्याच वेळात माघार घेत इंग्रजांना गोंधळात टाकले.

संकेत –

या हल्ल्यातून मराठ्यांनी इंग्रजांना आपल्या ताकदीची पहिली जाणीव करून दिली.

हालचाल –

इंग्रजांनी खंडाळा सोडून पुढे कार्ल्याकडे कूच करत तळ ठोकला.

स्थान –

कार्ला हे ठिकाण लोहगड आणि विसापूर किल्ल्यांच्या मार्गावर महत्त्वाचे होते.

आदेश –

महादजी शिंदे यांनी आपल्या सरदारांना डोंगरावरून हल्ला करण्याचे आदेश दिले.

तोफखाना –

लोहगड, विसापूर आणि टेकड्यांवरून एकाच वेळी तोफांचा प्रचंड मारा झाला.

नुकसान –

मराठ्यांच्या अचूक हल्ल्यामुळे इंग्रजांचे मोठे नुकसान झाले.

मृत्यू –

इंग्रजांचा प्रमुख अधिकारी कॅप्टन जेम्स स्टुअर्ट या संघर्षात मारला गेला.

जखमी –

कर्नल के जखमी झाला आणि आजारी कर्नल ईगर्टनला मुंबईला पाठवण्यात आले.

फसवणूक –

रघुनाथराव आणि त्यांच्या मुत्सद्द्यांच्या आश्वासनांवर इंग्रज फसले.

अडचण –

मराठ्यांनी अन्न, पाणी आणि चाऱ्याचा पुरवठा रोखून इंग्रजांना संकटात टाकले.

जाणीव –

महादजी शिंदे आणि नाना फडणीस यांच्या रणनीतीत आपण अडकलो आहोत हे इंग्रजांना उशिरा कळले.

