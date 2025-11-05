आपली झोप ८ तासांची कशी झाली? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही....

Mansi Khambe

आठ तासांची झोप

तुमच्या झोपेच्या चक्रात सुधारणा करण्यासाठी आठ तासांची झोप घेणे आवश्यक आहे असे अनेकदा म्हटले जाते. आठ तासांची झोप शरीराला निरोगी ठेवते आणि रात्रीची पूर्ण झोप देते.

झोपेचे चक्र

पण तुम्हाला माहित आहे का की पूर्वी असे नव्हते? खरं तर, ४००-५०० वर्षांपूर्वी, लोक दोन टप्प्यांचे झोपेचे चक्र पाळत असत.

पहिली झोप

या काळात, लोक झोपेच्या पहिल्या टप्प्यानुसार आणि झोपेच्या दुसऱ्या टप्प्यानुसार झोपत असत. या काळात, लोक संध्याकाळी ७-८ वाजता जेवण करायचे आणि पहिली झोप घेण्यासाठी झोपायचे.

सजगतेवर काम

त्यानंतर, ते पहाटे १ ते २ च्या दरम्यान उठायचे. या काळात, ते त्यांच्या सजगतेवर काम करायचे. काही जण या वेळी प्रार्थना करायचे, तर काही जण पुस्तके वाचायचे.

दुसरी झोप

त्यानंतर, लोक पुन्हा झोपी जायचे आणि त्यांची दुसरी झोप पूर्ण करायची. नंतर, सूर्य उगवताच ते जागे व्हायचे आणि त्यांची सकाळ ताजीतवानी सुरू करायची.

औद्योगिक क्रांती

झोपेची ही पद्धत शरीराच्या नैसर्गिक लयीशी सुसंगत होती. पण प्रकाशाच्या शोधासह सर्व काही बदलले. प्रथम, गॅस दिवे, नंतर कृत्रिम दिवे आणि नंतर औद्योगिक क्रांतीने सर्वांना जागे राहण्यास शिकवले.

रात्रीचा काळ

आता सर्वजण रात्रीच्या अंधारात काम करू लागले आणि उशिरापर्यंत जागू लागले. रात्रीचा काळ हा दिवसाचा थकवा कमी करण्याचा एक मार्ग बनला. थकवाही लक्षणीयरीत्या वाढला.

मध्यरात्री

पण तुम्हाला माहिती आहे का लोक आजकाल मध्यरात्री का उठतात? कारण ही शरीराची लय आहे, जी अजूनही लक्षात आहे आणि हे अनेक प्रयोगांमध्ये सिद्ध झाले आहे.

लक्षण

अशा परिस्थितीत, जर तुम्हीही रात्री उठलात तर हे वाईट लक्षण नाही किंवा आरोग्य समस्या नाही.

