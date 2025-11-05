एक लहान काटकसर अन् टी बॅगचा शोध लागला? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe

सर्वात लोकप्रिय पेय

चहा हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय पेय आहे. ते एक आवडते पेय आहे. थंड प्रदेशांपासून ते उष्ण प्रदेशांपर्यंत, हिवाळा असो वा उन्हाळा, सकाळ असो वा संध्याकाळ, चहाशिवाय जीवन अपूर्ण आहे.

Tea Bag History

|

ESakal

टी बॅग

चहा टी बॅगशिवाय अपूर्ण आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की इतक्या लहान डब्यात चहा पॅक करण्याची कल्पना कोणी सुचली? चला जाणून घेऊया टी बॅगचा शोध कसा लागला.

Tea Bag History

|

ESakal

चहा व्यापारी

१९०४ मध्ये, थॉमस सुलिव्हन नावाचा एक चहा व्यापारी अमेरिकेतील न्यू यॉर्क शहरात राहत होता. तो त्याच्या चहाचे नमुने एका लहान रेशीम पिशवीत त्याच्या ग्राहकांना पाठवत असे.

Tea Bag History

|

ESakal

थॉमस सुलिव्हन

त्याने चहाचे नमुने पाठवताना कमीत कमी प्रमाणात पैसे खर्च करता यावेत आणि तोटा होऊ नये म्हणून तो लहान पॅकेजेसमध्ये पाठवला. या पॅकेजेसमुळे चहाची पाने सांडण्यापासूनही रोखली गेली.

Tea Bag History

|

ESakal

ग्राहक

सुलिवानला वाटले होते की ग्राहक पिशवीतून चहा गाळण्यासाठी चहाच्या पिशवीचा वापर करतील. पण घडले अगदी उलट. ग्राहकांनी पिशवी न उघडताच चहाची पाने पाण्यात बुडवली.

Tea Bag History

|

ESakal

अनोखी कल्पना

चहा उत्तम प्रकारे तयार होताना पाहिला. थॉमसची ही अनोखी कल्पना यशस्वी झाली असे त्यांना वाटले आणि त्यांना ती खूप आवडली. अशाप्रकारे, एका छोट्याशा चुकीमुळे चहाच्या पिशव्याचा शोध लागला.

Tea Bag History

|

ESakal

बुद्धीचा वापर

थॉमसला हे कळताच, त्याने आपल्या बुद्धीचा वापर केला. कापसाच्या पिशव्या बनवण्यास सुरुवात केली. रेशमी पिशव्यांऐवजी कापसाच्या पिशव्या वापरल्या, अशा प्रकारे एक व्यवसाय मॉडेल तयार केले.

Tea Bag History

|

ESakal

दोन अमेरिकन महिला

तुम्हाला माहिती आहे का की, चहाच्या पिशवीचा शोध लागला, शोध लागला नाही, कारण ती १९०१ मध्ये रॉबर्टा सी. लॉसन आणि मेरी मॅकलरेन नावाच्या दोन अमेरिकन महिलांनी शोधली होती.

Tea Bag History

|

ESakal

पेटंट दाखल

लॉसन आणि मेरी यांनी या चहाच्या पानांच्या धारकासाठी पेटंट दाखल केले. त्यांना ते त्यावेळी मिळाले नाही, तर १९०३ मध्ये मिळाले. त्यांनी चहाच्या पिशवीचा शोध लावला. परंतु त्याचे व्यापारीकरण थॉमस सुलिव्हन यांच्यामुळे झाले.

Tea Bag History

|

ESakal

वयात आलेल्या मुली गुगलवर 'हे' सर्च करतात!

Girls Google Search

|

ESakal

येथे क्लिक करा