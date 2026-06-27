दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे चित्रपटाचं शूटिंग कसं झालेलं? भारत ते स्वित्झर्लंडच्या सेटवरची मजा, पाहा 1995 चे फोटो

Saisimran Ghashi

DDLJ एव्हरग्रीन रोमँटिक

'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' (DDLJ) हा भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरलेला एव्हरग्रीन रोमँटिक सिनेमा आहे.

SRK & Kajol Arrive in Swiss Alps – First Day on Set

|

esakal

शूटिंगदरम्यान धमाल

हा चित्रपट जितका पडद्यावर सुंदर दिसला, तितकीच त्याच्या शूटिंगदरम्यान सेटवर धमाल आणि अनेक रंजक किस्से घडले होते

Iconic Saanen Bridge: The “Palat Palat” Magic Unfolds

|

esakal

आप्टा स्टेशनचा क्लायमॅक्स

चित्रपटाचा प्रसिद्ध शेवटचा ट्रेन सीन पंजाबमध्ये नाही, तर मुंबईजवळील आप्टा रेल्वे स्टेशनवर शूट करण्यात आला होता.

Mustard Fields of India: Romantic Song Shoot Captured

|

esakal

काजोलचा खरा धक्का

'रुक जा ओ दिल दिवाने' गाण्याच्या शेवटी शाहरुखने काजोलला अचानक खाली पाडल्यामुळे तिच्या चेहऱ्यावरील आश्चर्याचे भाव एकदम खरे होते.

Zweisimmen Station: Missed Train Drama Behind the Scene

|

esakal

'मेहंदी लगा के रखना'

'मेहंदी लगा के रखना' गाण्यात काजोलला अचूक लाजाळू भाव देण्यासाठी स्वतः सरोज खान यांनी तिला ॲक्टिंग करून दाखवली.

Gstaad Promenade: Zara Sa Jhoom Loon Main Fun Moments

|

esakal

मोहरीच्या शेतातील वाद

'तुझे देखा तो' गाण्याच्या शूटिंगवेळी स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला, पण शाहरुखने हरियाणवी भाषेत बोलून परिस्थिती शांत केली.

Rare Crew Shots: DDLJ Switzerland 1995 Camera Roll

|

esakal

ऑन-सेट कापलेला स्कर्ट

'मेरे ख्वाबों में जो आये' गाण्यातील काजोलचा पांढरा स्कर्ट जास्त लांब वाटल्याने डिझायनर मनीष मल्होत्राने तो सेटवरच कात्रीने कापून लहान केला.

Candid Photos from DDLJ Set

|

esakal

उदय चोप्राचे प्रसिद्ध जॅकेट

राज (शाहरुख खान) संपूर्ण चित्रपटात घातलेले आयकॉनिक काळे लेदर जॅकेट प्रत्यक्षात उदय चोप्रा यांचे वैयक्तिक जॅकेट होते.

Unseen Photos from DDLJ Set

|

esakal

लिपस्टिक मार्कचे १३ रीटेक

'झरा सा झूम लू मैं' गाण्यात शाहरुखच्या छातीवर लिपस्टिकचे डाग बनवताना काजोलला हसू आवरत नसल्याने या सीनचे तब्बल १३ रीटेक झाले.

Dilwale Dulhania Le Jayenge BTS Photos

|

esakal

ब्रिटिशांच्या काळात ताजमहालची अवस्था कशी झालेली? पाहा थक्क करणारे 10 ऐतिहासिक फोटो

Taj Mahal rare 10 historical photos from british

|

esakal

येथे क्लिक करा