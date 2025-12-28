मुंग्या वैद्यकीय शस्त्रक्रिया कशी करतात? प्रक्रिया वाचून व्हाल थक्क...

Mansi Khambe
मानवांव्यतिरिक्त, पृथ्वीवरील आणखी एक प्राणी वैद्यकीय शस्त्रक्रिया करण्यास सक्षम असल्याचे आढळून आले आहे. हा प्राणी मुंग्या आहेत.
जे कोणतेही साधन किंवा औषधे वापरत नाहीत. तरीही ते त्यांच्या सहकाऱ्यांचे प्राण वाचवण्यात यशस्वी होतात. आतापर्यंत वैद्यकीय शस्त्रक्रिया ही केवळ मानवांसाठीच असलेली एक विशेषता मानली जात होती.
परंतु अमेरिकेत झालेल्या एका नवीन वैज्ञानिक शोधामुळे ही विचारसरणी पूर्णपणे बदलली आहे. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की मुंग्यांच्या काही प्रजाती त्यांच्या जखमी साथीदारांवर उपचार करण्यासाठी शस्त्रक्रियेसारखी प्रक्रिया करतात.
शिवाय गरज पडल्यास ते त्यांच्या जोडीदाराचा जीव वाचवण्यासाठी त्याचा पाय कापू शकतात. फ्लोरिडामध्ये आढळणाऱ्या सुतार मुंग्यांमध्ये ही अद्वितीय क्षमता दिसून आली आहे.
या मुंग्या त्यांच्या घरट्यातील जखमा ओळखू शकतात. जर एखाद्या मुंगीच्या पायावर गंभीर जखम झाली तर वसाहतीतील इतर मुंग्या त्यावर उपचार करू लागतात.
संशोधनानुसार, सुतार मुंग्या जखम स्वच्छ करण्यासाठी त्यांच्या तोंडाचा वापर करतात. जर दुखापत किरकोळ असेल तर त्या ती साफ करून संसर्ग रोखण्याचा प्रयत्न करतात.
परंतु जर दुखापत गंभीर असेल आणि बरी होण्याची शक्यता नसेल तर ते न डगमगता अवयव कापून टाकतील. ही प्रक्रिया वैद्यकीय अंगच्छेदनासारखीच आहे, जी मानवांमध्ये अत्यंत गुंतागुंतीची मानली जाते.
अहवाल असे दर्शवितात की, अवयव कापण्याची प्रक्रिया ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि अचूक प्रक्रिया आहे. मानवांसाठी देखील, या कामासाठी बराच वेळ, उपकरणे आणि कौशल्य आवश्यक आहे.
परंतु मुंग्या ते उल्लेखनीय अचूकतेने करतात. म्हणूनच शास्त्रज्ञ ही नैसर्गिक जगातील सर्वात आश्चर्यकारक क्षमतांपैकी एक मानतात.
२०२३ मध्ये, एरिक फ्रँकच्या टीमने आफ्रिकेत आढळणाऱ्या मेगापोनेरा अॅनालिस या मुंगीवर संशोधन केले. या मुंग्या जखमी साथीदारांवर उपचार करण्यासाठी त्यांच्या शरीरातून स्रावित होणाऱ्या अँटीमायक्रोबियल पदार्थांचा वापर करतात.
फ्लोरिडाच्या सुतार मुंग्यांमध्ये ही क्षमता नसली तरी, त्या अंगच्छेदनात अत्यंत कुशल आहेत. शास्त्रज्ञांनी दोन प्रकारच्या दुखापतींवर लक्ष केंद्रित केले: एक मांडीला आणि दुसरी टिबियाच्या खालच्या भागात.
जेव्हा मांडीला दुखापत होते तेव्हा मुंग्या प्रथम ती साफ करतात. जर त्यामुळे मदत झाली नाही तर त्या पाय कापून टाकतात. टिबियाला झालेल्या दुखापतींसाठी ते केवळ स्वच्छतेद्वारे उपचार करतात आणि कापून टाकत नाहीत.
या शस्त्रक्रियेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे जखमी मुंग्यांचे प्राण वाचवले जातात. आकडेवारी दर्शवते की जर मांडीची दुखापत फक्त व्यवस्थित दुरुस्त केली तर फक्त ४० टक्के मुंग्या जगतात.
जेव्हा पाय कापला जातो तेव्हा ९० ते ९५ टक्के मुंग्या जगतात. टिबियाच्या दुखापतींच्या बाबतीत, १५ ते ७५ टक्के मुंग्या जगतात.
