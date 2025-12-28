अणुऊर्जा कशी काम करते, भारत ती निर्मितीत मागे का आहे?

Mansi Khambe

वीज स्रोत

अणुऊर्जेला बहुतेकदा सर्वात शक्तिशाली, तरीही गैरसमज असलेला वीज स्रोत म्हणून वर्णन केले जाते. फ्रान्ससारखे देश त्यांच्या बहुतेक वीज अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण करतात.

Nuclear Energy

|

ESakal

अणुऊर्जा

अणुऊर्जा-सक्षम राष्ट्र असूनही, भारत अजूनही या स्रोतातून केवळ दोन ते तीन टक्के वीज निर्माण करतो. अणुऊर्जा ही अणुविखंडन नावाच्या प्रक्रियेद्वारे निर्माण केली जाते.

Nuclear Energy

|

ESakal

इंधन

अणुभट्टीच्या आत, युरेनियम-२३५ अणूंवर न्यूट्रॉनचा भडिमार केला जातो, ज्यामुळे ते विभाजित होतात. या विखंडनामुळे खूप कमी प्रमाणात इंधनातून मोठ्या प्रमाणात उष्णता निर्माण होते.

Nuclear Energy

|

ESakal

कोळसा किंवा वायू

अणुइंधन कोळसा किंवा वायूसारखे जळत नाही. विखंडन दरम्यान निर्माण होणारी उष्णता पाणी उकळण्यासाठी वापरली जाते, ज्यामुळे उच्च-दाब वाफ तयार होते.

Nuclear Energy

|

ESakal

टर्बाइन

ही वाफ मोठ्या टर्बाइन फिरवते. ज्या जनरेटरशी जोडल्या जातात जे यांत्रिक गतीचे विजेमध्ये रूपांतर करतात. २०२५ पर्यंत भारताची एकूण स्थापित अणुऊर्जा क्षमता अंदाजे ८.८ गिगावॅट असेल.

Nuclear Energy

|

ESakal

ऊर्जा मिश्रण

अणुऊर्जा ही भारताच्या ऊर्जा मिश्रणाचा एक छोटासा भाग आहे. म्हणूनच सरकारने शांती फ्रेमवर्क अंतर्गत दीर्घकालीन विस्तार प्रस्तावित केला आहे.

Nuclear Energy

|

ESakal

युरेनियम साठे

भारताची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्याचे मर्यादित युरेनियम साठे, ज्यामुळे त्याला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतात जगातील सर्वात मोठे थोरियम साठे आहेत.

Nuclear Energy

|

ESakal

अणुऊर्जा प्रकल्प

परंतु थोरियमचा थेट वापर करता येत नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकीची आवश्यकता असते.

Nuclear Energy

|

ESakal

अणु नुकसान कायदा

ते कार्यान्वित होण्यासाठी १० ते १५ वर्षे लागू शकतात. शिवाय, भारताचा अणु नुकसान कायदा २०१० अंतर्गत अपघातांची जबाबदारी पुरवठादारावर टाकली जाते.

Nuclear Energy

|

ESakal

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

आतापर्यंत, अणुऊर्जेवर सरकारी मालकीच्या न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे ​​वर्चस्व होते. २०२५ चा शांतता विधेयक खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी दार उघडून एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.

Nuclear Energy

|

ESakal

भारतीय सैन्यात टॅटू आणि लांब केसांवर बंदी का आहे? त्यातून कुणाला सूट मिळते?

Indian Army Tattoo And Long Hairs Ban Rule

|

ESakal

येथे क्लिक करा