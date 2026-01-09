पिल्ले अंड्यातून श्वास कसा घेतात? पोषणापासून ते ऑक्सिजनपर्यंत सर्व काही कसे पुरवले जाते?

Mansi Khambe
पिल्ले अंड्यातून श्वास घेतात. सुरुवातीला, अंडे पूर्णपणे बंद केलेले दिसते. तरीही, एक पिल्लू बाहेरून अन्न, पाणी किंवा हवेच्या पुरवठ्याशिवाय २१ दिवस आत जगते.
जरी अंड्याचे कवच कठीण आणि घन दिसत असले तरी त्यात ७,००० हून अधिक सूक्ष्म छिद्रे आहेत. या लहान छिद्रांमुळे हवेतील ऑक्सिजन हळूहळू अंड्यामध्ये प्रवेश करतो.
अंड्याच्या आत कोरिओअॅलँटोइक पडदा नावाचा एक विशेष ऊतक असतो, जो रक्तवाहिन्यांनी भरलेला असतो. हा पडदा कवचाच्या आतील पृष्ठभागावर असतो.
छिद्रांमधून जाणारा ऑक्सिजन थेट शोषून घेतो. ऑक्सिजन पिल्लांच्या रक्तात वाहून नेला जातो, तर कार्बन डायऑक्साइड परत वाहून नेला जातो आणि श्वास सोडला जातो.
अंड्याच्या रुंद टोकाला हवेची एक लहान पिशवी असते ज्याला एअर सेल म्हणतात. पिल्लू जसजसे वाढते आणि त्याची ऑक्सिजनची गरज वाढते तसतसे हे एअर सेल मोठे होते.
अंडी बाहेर पडण्यापूर्वी, पिल्लू एअर सेलला छेदते आणि पहिला खरा श्वास घेते. पिवळ्या रंगाचा पिवळा भाग हा पिवळ्या रंगासाठी ऊर्जेचा आणि पोषणाचा स्रोत आहे.
त्यात चरबी, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अवयव निर्मिती, मेंदूचा विकास आणि वाढीसाठी आवश्यक असलेले पोषक घटक असतात.
पिवळ्या रंगाचा पिवळा भाग जसजसा वाढतो तसतसे तो गर्भाच्या शरीरात विरघळत हळूहळू आकुंचन पावतो. अंड्याचा पांढरा भाग अंड्यातील पिवळा भाग आणि गर्भाला वेढून असतो.
तो स्नायू आणि ऊतींच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले पाणी आणि उच्च दर्जाचे प्रथिने प्रदान करतो. तो गर्भाला होणारे नुकसान रोखून शॉक शोषक म्हणून देखील कार्य करतो.
पिल्लू पोषक तत्वांचे पचन करत असताना, टाकाऊ पदार्थ तयार होतात. ते अॅलँटोइस नावाच्या एका विशेष पिशवीत साठवले जातात. ते युरिक अॅसिडसारखे विषारी टाकाऊ पदार्थ सुरक्षितपणे साठवते.
