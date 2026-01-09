पिल्ले अंड्यातून श्वास कसा घेतात? पोषणापासून ते ऑक्सिजनपर्यंत सर्व काही कसे पुरवले जाते?

अंडे

पिल्ले अंड्यातून श्वास घेतात. सुरुवातीला, अंडे पूर्णपणे बंद केलेले दिसते. तरीही, एक पिल्लू बाहेरून अन्न, पाणी किंवा हवेच्या पुरवठ्याशिवाय २१ दिवस आत जगते.

Chicks Breathe Inside Egg

कवच

जरी अंड्याचे कवच कठीण आणि घन दिसत असले तरी त्यात ७,००० हून अधिक सूक्ष्म छिद्रे आहेत. या लहान छिद्रांमुळे हवेतील ऑक्सिजन हळूहळू अंड्यामध्ये प्रवेश करतो.

Chicks Breathe Inside Egg

कोरिओअ‍ॅलँटोइक पडदा

अंड्याच्या आत कोरिओअ‍ॅलँटोइक पडदा नावाचा एक विशेष ऊतक असतो, जो रक्तवाहिन्यांनी भरलेला असतो. हा पडदा कवचाच्या आतील पृष्ठभागावर असतो.

Chicks Breathe Inside Egg

ऑक्सिजन

छिद्रांमधून जाणारा ऑक्सिजन थेट शोषून घेतो. ऑक्सिजन पिल्लांच्या रक्तात वाहून नेला जातो, तर कार्बन डायऑक्साइड परत वाहून नेला जातो आणि श्वास सोडला जातो.

Chicks Breathe Inside Egg

पिशवी

अंड्याच्या रुंद टोकाला हवेची एक लहान पिशवी असते ज्याला एअर सेल म्हणतात. पिल्लू जसजसे वाढते आणि त्याची ऑक्सिजनची गरज वाढते तसतसे हे एअर सेल मोठे होते.

Chicks Breathe Inside Egg

श्वास

अंडी बाहेर पडण्यापूर्वी, पिल्लू एअर सेलला छेदते आणि पहिला खरा श्वास घेते. पिवळ्या रंगाचा पिवळा भाग हा पिवळ्या रंगासाठी ऊर्जेचा आणि पोषणाचा स्रोत आहे.

Chicks Breathe Inside Egg

पोषक घटक

त्यात चरबी, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अवयव निर्मिती, मेंदूचा विकास आणि वाढीसाठी आवश्यक असलेले पोषक घटक असतात.

Chicks Breathe Inside Egg

अंड्याचा पांढरा भाग

पिवळ्या रंगाचा पिवळा भाग जसजसा वाढतो तसतसे तो गर्भाच्या शरीरात विरघळत हळूहळू आकुंचन पावतो. अंड्याचा पांढरा भाग अंड्यातील पिवळा भाग आणि गर्भाला वेढून असतो.

Chicks Breathe Inside Egg

शोषक

तो स्नायू आणि ऊतींच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले पाणी आणि उच्च दर्जाचे प्रथिने प्रदान करतो. तो गर्भाला होणारे नुकसान रोखून शॉक शोषक म्हणून देखील कार्य करतो.

Chicks Breathe Inside Egg

टाकाऊ पदार्थ

पिल्लू पोषक तत्वांचे पचन करत असताना, टाकाऊ पदार्थ तयार होतात. ते अ‍ॅलँटोइस नावाच्या एका विशेष पिशवीत साठवले जातात. ते युरिक अ‍ॅसिडसारखे विषारी टाकाऊ पदार्थ सुरक्षितपणे साठवते.

Chicks Breathe Inside Egg

