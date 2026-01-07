एकही नट अँड बोल्ट न वापरता भारतात बांधला गेलेला पूल कोणता?

Mansi Khambe
भारतात असा एक पूल आहे जो दररोज लाखो लोक ओलांडतात. पण त्याची खरी कहाणी फार कमी लोकांना माहिती आहे. तो अगदी साधेसुधे आहे, तरीही तो दशकांपासून मजबूत आहे.
युद्धकाळातील बॉम्बस्फोट, स्वातंत्र्याचा संघर्ष आणि विनाशकारी दुष्काळही सहन केला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व असूनही त्याचे कधीही औपचारिक उद्घाटन झाले नाही.
कोलकात्याचा हावडा ब्रिज हा केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील सर्वात प्रसिद्ध पुलांपैकी एक मानला जातो. ब्रिटिश राजवटीत सुरू झालेला हा प्रकल्प १९३६ मध्ये बांधण्यात आला.
३ फेब्रुवारी १९४३ रोजी तो जनतेसाठी खुला झाला. जरी आजपर्यंत त्याचे औपचारिक उद्घाटन झालेले नसले तरी, हा पूल ८० वर्षांहून अधिक काळ कोलकात्याची जीवनरेखा राहिला आहे.
हावडा पुलाचे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या बांधकामात कोणतेही नट किंवा बोल्ट वापरले गेले नाहीत. संपूर्ण रचना धातूच्या खिळ्यांनी किंवा रिव्हेट्सने एकत्र बांधलेली होती.
म्हणूनच याला अभियांत्रिकीचा एक उल्लेखनीय पराक्रम मानला जातो. रिव्हेट्स तंत्राने पुलाला अधिक लवचिकता आणि ताकद दिली. जी आजही जास्त रहदारी असूनही टिकून आहे.
हा पूल हुगळी नदीच्या दोन्ही काठांवर बांधलेल्या फक्त दोन भव्य खांबांवर उभा आहे. हे खांब अंदाजे २८० फूट उंच आहेत, तर त्यांच्यातील अंतर अंदाजे १५०० फूट आहे.
त्या वेळी हावडा पूल जगातील तिसरा सर्वात लांब कॅन्टिलिव्हर पूल होता. महत्त्वाचे म्हणजे, नदीच्या मध्यभागी कोणतेही खांब नाहीत, ज्यामुळे पाण्याच्या वाहतुकीत कधीही अडथळा निर्माण झाला नाही.
हावडा पुलाच्या बांधकामात एकूण २६,५०० टन स्टील वापरण्यात आले. त्यापैकी अंदाजे २३,५०० टन स्टील टाटा स्टीलने पुरवले होते.
हे त्यावेळच्या भारताच्या औद्योगिक पराक्रमाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण होते. हा पूल ब्रेथवेट, बर्न आणि जोसेफ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने बांधला होता ज्याने त्या काळातील सर्वात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता.
दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, जपानी बॉम्बहल्ल्याचा धोका कोलकात्यापर्यंत पोहोचला. हावडा ब्रिजजवळ एक जपानी बॉम्ब पडला, परंतु पुलाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही.
याशिवाय, हा पूल भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आणि १९४३ च्या बंगाल दुष्काळाचा मूक साक्षीदार आहे, जेव्हा लाखो लोक मदत आणि मदतीसाठी या मार्गावरून जात असत.
