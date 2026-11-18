Apurva Kulkarni
खेकडा हा पिल्लांना जन्म देत नाही तर मादी खेकडा हजारो ते लाखो अंडी घालते.
CRAB FACTS
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ती तिच्या पोटाखील सुरक्षितपणे अंडी ठेवते.
BABY CRABS
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जोपर्यंत अळ्या किंवा लहान खेकड्यांची पिल्लं बाहेर पडत नाही तोपर्यंत ती त्यांची काळजी घेते.
CRAB EGGS,
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जेव्हा नर आणि मादी खेकड्यांची मिलनाची वेळ येते तेव्हा मादी खेकड्याचे कवच गळून पडते.
CRAB REPRODUCTION
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मादी खेडका नरकडून मिळालेले शुक्राणू शरीरात साठवून ठेवते. तसंच योग्य वेळ आल्यानंतर ती लाखो अंडी फलित करते.
FEMALE CRAB
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मादी अंडी पाण्यात मोकळी न सोडता ती पोटाखाली सुरक्षितपणे ठेवते. त्याला बेरीड क्रॅब असंही म्हटल जातं.
CRAB LIFE CYCLE
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अंडी पक्व झाली की समुद्री खेडके समुद्रात जाऊन पोटाखालची अंडी झटकून पाण्यात सोडतात. सुरुवातीला पिल्लू खेकडे हे अळ्यांसारखे दिसतात.
SEA CRABS
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गोड्या पाण्यातील खेकडे अळ्यांसारखे नाहीतर थेट अंड्यातून लहान खेकड्यांसारखीच दिसणारे पिल्ले असतात.
FRESHWATER CRABS
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CAT FACTS,
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