Gpay आणि PhonePe कमाई कसे करते? त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कोणते?

Mansi Khambe
आजकाल लोक गुगल पे किंवा फोन पे द्वारे १ ते लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट करतात. हे पेमेंट पूर्णपणे मोफत आहेत, कोणतेही शुल्क किंवा कमिशन नाही.
Gpay and PhonePe
ESakal
तरीही या कंपन्यांनी गेल्या वर्षी ५०६५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.
Gpay and PhonePe
ESakal
आता प्रश्न असा आहे की जेव्हा या कंपन्या कोणतेही उत्पादन विकत नाहीत किंवा कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारत नाहीत, तेव्हा ते कुठून कमावतात?
Gpay and PhonePe
ESakal
तुमच्या मनात हा विचार नक्कीच आला असेल की मोफत वापरल्या जाणाऱ्या या डिजिटल अॅप्स कोणतेही उत्पादन न विकता इतके पैसे कसे कमवतात.
Gpay and PhonePe
ESakal
या डिजिटल दिग्गज कंपन्या विश्वास, व्याप्ती आणि नावीन्य यावर आधारित एका अनोख्या व्यवसाय मॉडेलमधून कमाई करतात. या कंपन्यांचे बहुतेक उत्पन्न लहान किराणा दुकानांमधून येते.
Gpay and PhonePe
ESakal
हे डिजिटल अॅप्स किराणा दुकानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉइस-ऑपरेटिंग स्पीकर सेवेतून पैसे कमवतात. दुकानातून वस्तू खरेदी केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही पैसे देता तेव्हा फोनपेवर तुम्हाला १०० रुपये मिळाले आहेत असा आवाज ऐकू येतो.
Gpay and PhonePe
ESakal
कंपनी दुकानदारांना हे स्पीकर्स दरमहा १०० रुपये भाड्याने देते. हे स्पीकर्स ३० लाखांहून अधिक दुकानांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ज्यातून महिन्याला ३० कोटी रुपये आणि वार्षिक ३६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते.
Gpay and PhonePe
ESakal
याशिवाय, या कंपन्या स्क्रॅच कार्डद्वारेही कमाई करत आहेत. ही कार्डे ग्राहकांना कॅशबॅक किंवा कूपन देऊन आकर्षित करतात. हा केवळ ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा एक मार्ग नाही.
Gpay and PhonePe
ESakal
हे ब्रँड्सच्या जाहिरातींचा एक मार्ग देखील आहे. हे ब्रँड्स त्यांची दृश्यमानता वाढवण्यासाठी आणि लोकांमध्ये पोहोचण्यासाठी कार्डसाठी पैसे देतात. याद्वारे गुगल पे आणि फोन पे यांना दुहेरी फायदा मिळतो.
Gpay and PhonePe
ESakal
पुढचा मनोरंजक पैलू म्हणजे त्यांच्या SaaS आणि कर्ज सेवा. या कंपन्यांनी UPI ला केवळ पेमेंट साधन म्हणून राहू दिले नाही तर ते लहान व्यवसायांसाठी एक संपूर्ण उपाय देखील बनवले आहे.
Gpay and PhonePe
ESakal
Fighter Plane
ESakal