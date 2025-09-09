Gpay आणि PhonePe कमाई कसे करते? त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कोणते?

Mansi Khambe

गुगल पे किंवा फोन पे

आजकाल लोक गुगल पे किंवा फोन पे द्वारे १ ते लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट करतात. हे पेमेंट पूर्णपणे मोफत आहेत, कोणतेही शुल्क किंवा कमिशन नाही.

कमाई

तरीही या कंपन्यांनी गेल्या वर्षी ५०६५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.

व्यवहार शुल्क

आता प्रश्न असा आहे की जेव्हा या कंपन्या कोणतेही उत्पादन विकत नाहीत किंवा कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारत नाहीत, तेव्हा ते कुठून कमावतात?

डिजिटल अ‍ॅप्स

तुमच्या मनात हा विचार नक्कीच आला असेल की मोफत वापरल्या जाणाऱ्या या डिजिटल अ‍ॅप्स कोणतेही उत्पादन न विकता इतके पैसे कसे कमवतात.

लहान किराणा दुकाने

या डिजिटल दिग्गज कंपन्या विश्वास, व्याप्ती आणि नावीन्य यावर आधारित एका अनोख्या व्यवसाय मॉडेलमधून कमाई करतात. या कंपन्यांचे बहुतेक उत्पन्न लहान किराणा दुकानांमधून येते.

व्हॉइस-ऑपरेटिंग स्पीकर

हे डिजिटल अ‍ॅप्स किराणा दुकानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉइस-ऑपरेटिंग स्पीकर सेवेतून पैसे कमवतात. दुकानातून वस्तू खरेदी केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही पैसे देता तेव्हा फोनपेवर तुम्हाला १०० रुपये मिळाले आहेत असा आवाज ऐकू येतो.

स्पीकर्स दरमहा १०० रुपये भाड्याने

कंपनी दुकानदारांना हे स्पीकर्स दरमहा १०० रुपये भाड्याने देते. हे स्पीकर्स ३० लाखांहून अधिक दुकानांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ज्यातून महिन्याला ३० कोटी रुपये आणि वार्षिक ३६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते.

स्क्रॅच कार्ड

याशिवाय, या कंपन्या स्क्रॅच कार्डद्वारेही कमाई करत आहेत. ही कार्डे ग्राहकांना कॅशबॅक किंवा कूपन देऊन आकर्षित करतात. हा केवळ ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा एक मार्ग नाही.

दुहेरी फायदा

हे ब्रँड्सच्या जाहिरातींचा एक मार्ग देखील आहे. हे ब्रँड्स त्यांची दृश्यमानता वाढवण्यासाठी आणि लोकांमध्ये पोहोचण्यासाठी कार्डसाठी पैसे देतात. याद्वारे गुगल पे आणि फोन पे यांना दुहेरी फायदा मिळतो.

कर्ज सेवा

पुढचा मनोरंजक पैलू म्हणजे त्यांच्या SaaS आणि कर्ज सेवा. या कंपन्यांनी UPI ला केवळ पेमेंट साधन म्हणून राहू दिले नाही तर ते लहान व्यवसायांसाठी एक संपूर्ण उपाय देखील बनवले आहे.

