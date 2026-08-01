लोको पायलट हाय-स्पीड ट्रेन कशी थांबवतात? रेल्वेत अचानक ब्रेक लावणे शक्य का नसते?

Mansi Khambe

रेल्वे सिग्नल प्रणाली

रेल्वे प्रवास जितका आरामदायक वाटतो, तितकीच या गाड्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि दक्षतेची आवश्यकता असते.

Railway Signal System

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ESakal

लोको पायलट

रेल्वे प्रवासात लोको पायलट किती दूरपर्यंत सिग्नल पाहू शकतात आणि अचानक आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास ते शेकडो टन वजनाची हाय-स्पीड ट्रेन कशी थांबवतात? याचे उत्तर जाणून घ्या.

Railway Signal System

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ESakal

सिग्नल प्रणालीचे कार्य

भारतीय रेल्वेमध्ये सिग्नल अनेक टप्प्यांमध्ये बसवलेले असतात. सर्वात आधी डिस्टंट सिग्नल किंवा वॉर्नर सिग्नल येतो, जो लोको पायलटला पुढील स्टेशनवर अपेक्षित असलेल्या सिग्नलची कल्पना देतो.

Railway Signal System

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ESakal

आगाऊ तयारी

यानंतर होम सिग्नल आणि मग स्टार्टर सिग्नल येतो, जे ट्रेनला स्टेशनमध्ये प्रवेश करण्याची आणि स्टेशन सोडण्याची परवानगी देतात. ही अनुक्रमिक प्रणाली लोको पायलटला आगाऊ तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देते.

Railway Signal System

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ESakal

प्राथमिक जबाबदारी

लोको पायलटची दूरवरून सिग्नल ओळखणे आणि त्यानुसार ट्रेनचा वेग वाढवणे किंवा कमी करणे, प्राथमिक जबाबदारी असते. जर दूरच्या सिग्नलने थांबणे आवश्यक असल्याचे सूचित केले, तर पायलट हळूहळू ब्रेक लावण्यास सुरुवात करतो.

Railway Signal System

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ESakal

अचानक ब्रेक लावणे

ट्रेनची चाके आणि रुळ यांच्यातील घर्षण खूप कमी असते, त्यामुळे जास्त वेगात असलेल्या जड ट्रेनला थांबवण्यासाठी लक्षणीय अंतराची आवश्यकता असते. ज्यामुळे ट्रेन लगेचच थांबवणे जवळजवळ अशक्य होते.

Railway Signal System

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ESakal

संपूर्ण प्रणाली

एक अनुक्रमिक सिग्नल प्रणाली, निश्चित ब्रेकिंग अंतर आणि सतत देखरेख यामुळे ट्रेन कोणत्याही धोक्याशिवाय सुरक्षितपणे आणि वेळेवर थांबू शकते याची खात्री होते.

Railway Signal System

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ESakal

खबरदारी

दाट धुके, मुसळधार पाऊस किंवा डोंगराळ प्रदेश यांसारख्या परिस्थितीत सिग्नलची दृश्यमानता कमी होते. पायलटला अधिक वेळ आणि माहिती मिळावी यासाठी रेल्वे अतिरिक्त खबरदारी घेते आणि वेगमर्यादा व दुप्पट अंतराचे सिग्नल लागू करते.

Railway Signal System

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ESakal

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LPG Gas Price

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ESakal

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