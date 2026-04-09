अंधारात डास माणसांना कसे शोधतात? ते फक्त रात्रीच का चावतात? जाणून घ्या कारण...

Vrushal Karmarkar

डास

खोली कितीही मोठी असली किंवा तुम्ही मोकळ्या जागेत झोपत असलात तरी, डास तुम्हाला शोधून काढतातच. डास एखाद्या व्यक्तीला कसे शोधतात हा प्रश्न अनेकदा मनात येतो.

विज्ञान

त्यामुळे त्यामागील विज्ञान समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अनेक घटक डासांना व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतात. अंधारातही, डास कानाजवळ पोहोचताना गुणगुणतात.

कार्बन डायऑक्साइड

विज्ञानानुसार, कार्बन डायऑक्साइड, शरीरातील उष्णता आणि गंध हे घटक यासाठी जबाबदार असतात. मानवी शरीरातून बाहेर पडणारा कार्बन डायऑक्साइड डासांसाठी एक संकेत म्हणून काम करतो.

आकर्षित

ज्यामुळे ते त्या व्यक्तीकडे आकर्षित होतात. जेव्हा एखादी व्यक्ती श्वास घेते, तेव्हा ऑक्सिजन शरीरात प्रवेश करतो आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकला जातो.

व्यक्तीचे स्थान

डास या वायूला संवेदनशील असतात. ते कार्बन डायऑक्साइडकडे इतके आकर्षित होतात की ते त्याचा मागोवा घेत माणसापर्यंत पोहोचतात. व्यक्तीचे स्थान शोधण्यासाठी हा पहिला संकेत ठरतो.

उष्णता

आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे उष्णता. डासांमध्ये माणसांच्या शरीरातील उष्णतेवरून त्यांना ओळखण्याची क्षमता असते. त्यांच्याकडे विशेष संवेदक असतात.

उबदार जागा

अंधारात असो वा प्रकाशात, मानवी शरीर उष्णता बाहेर टाकते. व्यक्ती अंधारात असो वा नसो, डास उबदार जागा शोधण्यात पटाईत असतात.

शरीराचा वास

मानवी शरीरातून बाहेर पडणारी ही उष्णता डासांसाठी उष्णतेच्या नकाशाप्रमाणे काम करते. व्यक्तीच्या शरीराचा वास डासांसाठी जीपीएसप्रमाणे काम करतो, ज्यामुळे त्यांना चावण्यासाठी त्या व्यक्तीचा माग काढण्यास मदत होते.

अमोनिया

मानवी त्वचेतून लॅक्टिक ॲसिड आणि अमोनियासारखे विविध रासायनिक गंध बाहेर पडतात, जे डासांना खूप आवडतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराचा वास वेगळा असतो. डास सर्वांना सारखे चावत नाहीत.

शारीरिक गंध

ते विशिष्ट शारीरिक गंधाकडे जास्त आकर्षित होतात. यामुळेच डास काही लोकांना जास्त तर काहींना कमी चावतात. डासांना कोणाचा शारीरिक गंध आवडतो यावर हे अवलंबून असते.

वातावरण

घाम आणि गंध एकत्र येऊन असे वातावरण तयार होते, जे डास जवळ येईल की नाही हे ठरवते. अनेक अभ्यासांनी हे सिद्ध केले आहे की डास त्यांच्या जैविक घड्याळामुळे रात्री सर्वाधिक सक्रिय असतात.

रात्री सक्रिय

ज्याप्रमाणे माणसे दिवसा सक्रिय असतात, त्याचप्रमाणे डाससुद्धा रात्री सक्रिय असतात. जेव्हा माणसे विश्रांती घेत असतात, तेव्हा त्यांना चावणे अधिक सोयीचे वाटते, कारण कमी झालेल्या हालचालींमुळे त्यांना चावणे सोपे जाते.

इराणचा होर्मुझ टोल प्लॅन! भारताला बसणार मोठा फटका

iran minelayer

|

Esakal

वाचा सविस्तर...