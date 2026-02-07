विमानात प्रवासी श्वास कसा घेतात? ऑक्सिजनचा पुरवठा कसा होतो? जाणून घ्या प्रक्रिया...

Mansi Khambe

विमान प्रवास

विमानातून प्रवास करणे कदाचित सामान्य झाले असेल. परंतु विमानांशी संबंधित अनेक रहस्ये अजूनही आहेत, जी सामान्य लोकांसाठी धक्कादायक आहेत.

Oxygen Supply in Airplane

श्वास

जेव्हा कमी उंचीवर श्वास घेणे कठीण होते, तेव्हा तुम्ही कधी विचार केला आहे का की प्रवासी ३५,००० फूट उंचीवर विमानात श्वास कसा घेतात?

Oxygen Supply in Airplane

विज्ञान

विमानातील प्रत्येक गोष्टीमागे तंत्रज्ञान असते. त्याचप्रमाणे, विमानात प्रवास करताना प्रवासी कसे श्वास घेतात यामागे विज्ञान आहे. विमानातील हवा बाहेरून घेतली जाते, परंतु ती थेट पुन्हा भरली जात नाही.

Oxygen Supply in Airplane

बाहेरील हवा

बाहेरील हवा इंजिनद्वारे विमानात खेचली जाते. जिथे ती प्रवाशांना पोहोचवण्यापूर्वी संकुचित केली जाते. थंड केली जाते आणि संतुलित केली जाते. बाहेरील हवा थेट वापरासाठी घेतली जात नाही.

Oxygen Supply in Airplane

केबिन

विमानाची इंजिने केवळ जोर निर्माण करण्यासाठी नसतात. तर ती हवा शोषून घेतात. त्यातून ऑक्सिजन काढतात. ही हवा थेट वापरली जात नाही. ती दाबली जाते आणि नंतर केबिनमध्ये पाठवली जाते.

Oxygen Supply in Airplane

एअर कूलिंग सिस्टम

संकुचित हवा खूप गरम असते. म्हणून ती प्रथम थंड केली जाते. ही हवा एअर कूलिंग सिस्टम वापरून थंड केली जाते. नंतर केबिनमध्ये सोडली जाते. यामुळे विमानातील प्रवाशांना ताजी हवा मिळते.

Oxygen Supply in Airplane

ऑक्सिजन मास्क

आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांच्या सीटच्या वर ऑक्सिजन मास्क असतात. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन मिळतो याची खात्री होते.

Oxygen Supply in Airplane

दाब पातळी

म्हणून पुढच्या वेळी जेव्हा कोणी तुम्हाला विमानात श्वास कसा घ्यावा असे विचारेल तेव्हा तुमच्याकडे उत्तर असेल. दाब पातळी ६,००० ते ८,००० फूट वर राखली जाते.

Oxygen Supply in Airplane

ऑक्सिजनची कमतरता

विमानाची उंची जमिनीपासून सुमारे ३५,००० फूट असली तरी विमानातील हवेचा दाब सुमारे ६,००० ते ८,००० फूटांवर राखला जातो. यामुळे प्रवाशांना चक्कर येणे किंवा ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत नाही.

Oxygen Supply in Airplane

