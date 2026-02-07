देशाच्या सुरक्षेसाठी आयुष्यभर मौन; सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतरही सैनिकाला 'या' गोष्टी गुपित ठेवाव्या लागतात!

जेव्हा एखादा सैनिक भारतीय सैन्यातून निवृत्त होतो तेव्हा तो आपला गणवेश काढू शकतो. परंतु देशाचे रक्षण करण्याची त्यांची जबाबदारी कधीच संपत नाही.

निवृत्ती

अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की, निवृत्तीनंतर त्यांना त्यांच्या सेवा जीवनाबद्दल बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. परंतु हे खरे नाही. निवृत्तीनंतर सैनिक अनेक गोष्टी उघड करू शकत नाहीत.

अंमलबजावणी

निवृत्त सैनिकांना कधीही लष्करी ऑपरेशन नियोजन, अंमलबजावणी, सैन्याच्या हालचाली किंवा रणनीतिक निर्णयांची माहिती उघड करण्याची परवानगी नाही.

सर्जिकल स्ट्राईक

दहशतवादविरोधी ऑपरेशन्स, सर्जिकल स्ट्राईक किंवा सीमावर्ती ऑपरेशन्स यासारख्या दशकांपूर्वीच्या मोहिमा वर्गीकृत राहिल्या आहेत कारण अशी माहिती शत्रू सैन्यासाठी उपयुक्त नमुने उघड करू शकते.

संरक्षण

गोपनीय, गुप्त किंवा अतिगुप्त असे चिन्हांकित केलेले कोणतेही दस्तऐवज आयुष्यभर गुप्त ठेवले पाहिजेत. अशा सामग्रीचा एक छोटासा भाग देखील सामायिक केल्याने भारताच्या संरक्षण धोरणातील कमकुवतपणा उघड होऊ शकतो.

गुपिते

सैनिक शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे, रडार, ड्रोन किंवा संप्रेषण प्रणालींच्या खऱ्या क्षमता, श्रेणी किंवा ऑपरेशनल गुपिते उघड करू शकत नाहीत.

तैनाती

त्यांच्या अचूक श्रेणी, अचूकता, तैनाती पद्धती किंवा असुरक्षिततेबद्दल सार्वजनिक माहिती शत्रु सैन्याला प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम बनवू शकते.

कोड सिस्टम

गुप्तचर संस्था, माहिती देणारे, पाळत ठेवण्याचे तंत्र, कोड सिस्टम किंवा लष्करी गुप्तचर संस्थांशी समन्वय यांसंबंधी माहिती ही सर्वात काळजीपूर्वक संरक्षित गुपिते आहेत. असे तपशील उघड करणे जीवघेणे ठरू शकते.

मनाई

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना परदेशी सैन्याशी गुप्त संवाद, संयुक्त कारवाया, गुप्त करार किंवा संरक्षणाशी संबंधित राजकीय वाटाघाटींवर चर्चा करण्यास मनाई आहे.

मूल्यांकन

उच्च कमांडमधील पडद्यामागील चर्चा, जसे की धोक्याचे मूल्यांकन, अंतर्गत मतभेद, तयारी अहवाल किंवा संकटाच्या काळात घेतलेले निर्णय, उघड केले जाऊ शकत नाहीत.

