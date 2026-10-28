तरुणांना वेड लावणाऱ्या अ‍ॅनिमेशनची सुरुवात नेमकी कधी आणि कुठे झाली?

सकाळ डिजिटल टीम

आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅनिमेशन दिन

दरवर्षी २८ ऑक्टोबरला जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅनिमेशन दिन' अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो.

History of Animation

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महत्त्व आणि उद्देश

अ‍ॅनिमेशन क्षेत्रातील कलाकारांच्या कष्टाची दखल घेणे आणि लोकांमध्ये या कलेबद्दल जनजागृती करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

History of Animation

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सुरुवात आणि घोषणा

या खास दिवसाची सुरुवात २००२ मध्ये 'आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅनिमेटेड फिल्म असोसिएशन'कडून अधिकृतपणे करण्यात आली.

History of Animation

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ऐतिहासिक तारीख

२८ ऑक्टोबर १८९२ ला जगात पहिल्यांदाच अ‍ॅनिमेशन तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर करण्यात आला होता.

History of Animation

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पहिली अ‍ॅनिमेशन प्रस्तुती

चार्ल्स-माईल रेनॉड यांनी २८ ऑक्टोबर १८९२ ला पॅरिसमधील म्युझियममध्ये जगातील पहिली 'पँटोमाइम्स ल्युमिनस' ही अ‍ॅनिमेशन कला सादर केली.

History of Animation

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मनोरंजन विश्वातील पायाभरणी

रेनॉड यांच्या या ऐतिहासिक शोधाने मनोरंजन विश्वात अ‍ॅनिमेशनच्या प्रवासाची भक्कम पायाभरणी केली होती.

History of Animation

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तंत्रज्ञानाचा विकास

काळानुसार या तंत्रज्ञानात अफाट बदल होत गेले आणि साध्या व्यंगचित्रांपासून सुरू झालेला प्रवास थेट थ्रीडी आणि स्पेशल इफेक्ट्सपर्यंत पोहोचला.

History of Animation

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आजचे डिजिटल युग

आज सायन्स फिक्शन चित्रपटांपासून ते डिजिटल जगतापर्यंत सर्वत्र अ‍ॅनिमेशनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.

History of Animation

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