नीटसारख्या परीक्षांचे पेपर कसे लीक होतात? रहस्य आलं समोर, जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

प्रक्रिया

नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे ही एक अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया मानली जाते. एनटीए देशभरातील वरिष्ठ प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ आणि विषय तज्ञांचा एक गुप्त गट तयार करते.

बॅकअप

प्रेसचा प्रत्येक भाग २४ तास सीसीटीव्ही निगराणीखाली असून त्याचा बॅकअप दीर्घकाळासाठी जतन करून ठेवला जातो. प्रत्येक गेटवर सुरक्षा रक्षक तैनात असून बाहेरील व्यक्तींना प्रवेशास सक्त मनाई आहे.

वॉटरमार्क

नीटसारख्या प्रमुख परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक अत्याधुनिक तंत्रांचा वापर केला जातो. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेवर एक विशिष्ट कोड किंवा वॉटरमार्क लावलेला असतो.

शक्य

यामुळे, काही अनियमितता आढळल्यास, प्रश्नपत्रिका कोणत्या केंद्रातून किंवा खोलीतून आली आहे, हे ओळखणे शक्य होते.

नोंद

प्रश्नपत्रिका सील केल्यानंतर जीपीएस ट्रॅकिंगची सोय असलेल्या वाहनांमधून त्या स्ट्रॉंग रूम आणि परीक्षा केंद्रांवर पोहोचवल्या जातात. प्रत्येक हालचालीची नोंद ठेवली जाते.

कुलूपबंद

कागदी पेट्या डिजिटल पद्धतीने कुलूपबंद केलेल्या आहेत. त्या केवळ निर्धारित वेळेत, ओटीपीद्वारे आणि अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच उघडता येतात.

प्रती

साफसफाई करताना कोणत्याही प्रती खराब झाल्यास गैरवापर टाळण्यासाठी त्या तात्काळ नष्ट केल्या जातात.

सुरक्षा

एवढ्या कडक सुरक्षा उपाययोजना असूनही आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की प्रश्नपत्रिका नेमकी कोठे फुटली.

त्रुटी

तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, ही त्रुटी छपाई यंत्रात, कागद जुळवण्याच्या प्रक्रियेत किंवा वाहतुकीच्या कुठल्यातरी टप्प्यावर घडली असावी.

प्रश्नपत्रिका

काही अहवालांनुसार, ही कथित फुटलेली प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या काही दिवस आधीच काही व्यक्तींपर्यंत पोहोचली असावी.

