नीटसारख्या परीक्षांचे पेपर कुठे आणि कसे छापले जातात? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Vrushal Karmarkar
परीक्षेपूर्वी पेपरफुटीच्या कथित वृत्तांनंतर आणि अनेक राज्यांमधील संशयास्पद हालचालींमुळे राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने नीट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे: नीटसारख्या प्रतिष्ठित परीक्षेचे पेपर कसे फुटतात आणि ते कुठे छापले जातात?
नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे ही एक अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया मानली जाते. एनटीए देशभरातील वरिष्ठ प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ आणि विषय तज्ञांचा एक गुप्त गट तयार करते.
हे तज्ञ कडक गोपनीयतेच्या नियमांनुसार काम करतात. संपूर्ण प्रश्नपत्रिका एनसीईआरटी अभ्यासक्रमावर आधारित तयार केली जाते.
सर्वप्रथम, सोपे, मध्यम आणि कठीण प्रश्नांचा समावेश असलेली हजारो प्रश्नांची एक मोठी प्रश्नपेढी तयार केली जाते. त्यानंतर, परीक्षेत संतुलन राखण्यासाठी एक तज्ज्ञ गट अंतिम प्रश्नांची निवड करतो.
साधारणपणे, सुमारे ३० टक्के प्रश्न मूलभूत सिद्धांत आणि सूत्रांवर आधारित असतात. अंदाजे ५० टक्के प्रश्न संकल्पना आणि उपयोजनांवर आधारित असतात, तर २० टक्के प्रश्न कठीण आणि विश्लेषणात्मक असतात.
एकदा प्रश्नपत्रिका तयार झाली की, ती एका उच्च-सुरक्षा मुद्रणालयात पाठवली जाते. एनटीए (NTA) ही जबाबदारी केवळ अशाच मुद्रणालयांना सोपवते.
जी सुरक्षा ऑडिट आणि तांत्रिक तपासण्यांमध्ये उत्तीर्ण होतात. ज्या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका छापली जाते, ती जागा पूर्णपणे नेटवर्क-मुक्त क्षेत्र असते.
तिथे मोबाईल फोन, कॅमेरे आणि इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना परवानगी नसते. वायरलेस कम्युनिकेशन रोखण्यासाठी प्रिंटिंग एरियामध्ये जॅमर्स बसवलेले आहेत.
