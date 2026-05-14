नीटसारख्या परीक्षांचे पेपर कुठे आणि कसे छापले जातात? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Vrushal Karmarkar

नीट परीक्षा रद्द

परीक्षेपूर्वी पेपरफुटीच्या कथित वृत्तांनंतर आणि अनेक राज्यांमधील संशयास्पद हालचालींमुळे राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने नीट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

पेपर कसे फुटतात?

या संपूर्ण प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे: नीटसारख्या प्रतिष्ठित परीक्षेचे पेपर कसे फुटतात आणि ते कुठे छापले जातात?

Examination paper leak prevention

|

ESakal

तज्ञांचा एक गुप्त गट

नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे ही एक अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया मानली जाते. एनटीए देशभरातील वरिष्ठ प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ आणि विषय तज्ञांचा एक गुप्त गट तयार करते.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

एनसीईआरटी

हे तज्ञ कडक गोपनीयतेच्या नियमांनुसार काम करतात. संपूर्ण प्रश्नपत्रिका एनसीईआरटी अभ्यासक्रमावर आधारित तयार केली जाते.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

प्रश्नांची निवड

सर्वप्रथम, सोपे, मध्यम आणि कठीण प्रश्नांचा समावेश असलेली हजारो प्रश्नांची एक मोठी प्रश्नपेढी तयार केली जाते. त्यानंतर, परीक्षेत संतुलन राखण्यासाठी एक तज्ज्ञ गट अंतिम प्रश्नांची निवड करतो.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

संकल्पना

साधारणपणे, सुमारे ३० टक्के प्रश्न मूलभूत सिद्धांत आणि सूत्रांवर आधारित असतात. अंदाजे ५० टक्के प्रश्न संकल्पना आणि उपयोजनांवर आधारित असतात, तर २० टक्के प्रश्न कठीण आणि विश्लेषणात्मक असतात.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

एनटीए

एकदा प्रश्नपत्रिका तयार झाली की, ती एका उच्च-सुरक्षा मुद्रणालयात पाठवली जाते. एनटीए (NTA) ही जबाबदारी केवळ अशाच मुद्रणालयांना सोपवते.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

प्रश्नपत्रिका

जी सुरक्षा ऑडिट आणि तांत्रिक तपासण्यांमध्ये उत्तीर्ण होतात. ज्या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका छापली जाते, ती जागा पूर्णपणे नेटवर्क-मुक्त क्षेत्र असते.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

जॅमर्स

तिथे मोबाईल फोन, कॅमेरे आणि इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना परवानगी नसते. वायरलेस कम्युनिकेशन रोखण्यासाठी प्रिंटिंग एरियामध्ये जॅमर्स बसवलेले आहेत.

Examination paper leak prevention

|

ESakal

भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कसे आणि कोण ठरवते? आढावा कधी घेतला जातो? जाणून घ्या...

who decides petrol prices

|

ESakal

वाचा सविस्तर...