सापाचे डोके धडापासून वेगळे झाल्यावरही तो चावू शकतो का? विज्ञान काय सांगतं

Mansi Khambe

साप

अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की सापाचे डोके धडापासून वेगळे झाल्यावर पूर्णपणे निष्क्रिय होते. पण हे खरे नाही.

Severed Snake Head

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ESakal

विषारी दंश

खरे तर, धडापासून वेगळे झाल्यावरही, त्याचे डोके काही काळ सक्रिय राहू शकते आणि विषारी दंशही करू शकते. यामागील कारण आणि विज्ञान काय सांगते ते जाणून घेऊया.

Severed Snake Head

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ESakal

सापाचे डोके

धडापासून वेगळे झाल्यावरही, सापाचे डोके अनेक मिनिटांपर्यंत आणि काही प्रकरणांमध्ये, अनेक तासांपर्यंतही चावण्यास आणि विष सोडण्यास सक्षम राहते.

Severed Snake Head

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ESakal

शीत-रक्त प्राणी

साप शीत-रक्त प्राणी असल्यामुळे, त्यांच्या नसा आणि मणक्यातील प्रतिक्षिप्त क्रिया मृत्यूनंतरही काही काळ सक्रिय राहतात.

Severed Snake Head

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ESakal

मेंदूच्या ऊती

सापाच्या मेंदूच्या ऊतींना खूप कमी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. यामुळे डोके धडापासून वेगळे झाल्यावरही प्रतिसाद देत राहते.

Severed Snake Head

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ESakal

सापाचे धड

जर कोणी सापाच्या धडापासून वेगळ्या केलेल्या डोक्याला स्पर्श केला किंवा हलवले, तर उरलेल्या नसांच्या क्रियेमुळे बचावाचा उपाय म्हणून जबडा अचानक बंद होऊ शकतो.

Severed Snake Head

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ESakal

विषग्रंथी

सापाचे विषारी दात आणि विष पोहोचवणारी यंत्रणा हे सर्व डोक्यातच असल्यामुळे, सापाचे धडापासून वेगळे केलेले डोकेसुद्धा धोकादायक प्रमाणात विष सोडू शकते.

Severed Snake Head

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ESakal

सल्ला

वन्यजीव तज्ञ मृत सापांपासून दूर राहण्याचा आणि त्यांना केवळ योग्य साधनांनीच हाताळण्याचा सल्ला देतात. याचे कारण असे की, डोक्यामुळेसुद्धा अचानक प्रतिक्रिया येऊ शकते.

Severed Snake Head

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ESakal

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Railways Engine Colour

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ESakal

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