सापाचे डोके धडापासून वेगळे झाल्यावरही तो चावू शकतो का? विज्ञान काय सांगतं

Mansi Khambe
अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की सापाचे डोके धडापासून वेगळे झाल्यावर पूर्णपणे निष्क्रिय होते. पण हे खरे नाही.
Severed Snake Head
ESakal
खरे तर, धडापासून वेगळे झाल्यावरही, त्याचे डोके काही काळ सक्रिय राहू शकते आणि विषारी दंशही करू शकते. यामागील कारण आणि विज्ञान काय सांगते ते जाणून घेऊया.
Severed Snake Head
ESakal
धडापासून वेगळे झाल्यावरही, सापाचे डोके अनेक मिनिटांपर्यंत आणि काही प्रकरणांमध्ये, अनेक तासांपर्यंतही चावण्यास आणि विष सोडण्यास सक्षम राहते.
Severed Snake Head
ESakal
साप शीत-रक्त प्राणी असल्यामुळे, त्यांच्या नसा आणि मणक्यातील प्रतिक्षिप्त क्रिया मृत्यूनंतरही काही काळ सक्रिय राहतात.
Severed Snake Head
ESakal
सापाच्या मेंदूच्या ऊतींना खूप कमी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. यामुळे डोके धडापासून वेगळे झाल्यावरही प्रतिसाद देत राहते.
Severed Snake Head
ESakal
जर कोणी सापाच्या धडापासून वेगळ्या केलेल्या डोक्याला स्पर्श केला किंवा हलवले, तर उरलेल्या नसांच्या क्रियेमुळे बचावाचा उपाय म्हणून जबडा अचानक बंद होऊ शकतो.
Severed Snake Head
ESakal
सापाचे विषारी दात आणि विष पोहोचवणारी यंत्रणा हे सर्व डोक्यातच असल्यामुळे, सापाचे धडापासून वेगळे केलेले डोकेसुद्धा धोकादायक प्रमाणात विष सोडू शकते.
Severed Snake Head
ESakal
वन्यजीव तज्ञ मृत सापांपासून दूर राहण्याचा आणि त्यांना केवळ योग्य साधनांनीच हाताळण्याचा सल्ला देतात. याचे कारण असे की, डोक्यामुळेसुद्धा अचानक प्रतिक्रिया येऊ शकते.
Severed Snake Head
ESakal
Railways Engine Colour
ESakal