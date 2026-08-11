लाल, निळा, सफेद, पिवळा...; रेल्वे इंजिनचा रंग वेगवेगळा का असतो? ९९% लोकांना माहीत नाही

Mansi Khambe
भारतीय रेल्वे दररोज जनरलपासून एसीपर्यंत मोठ्या संख्येने गाड्या चालवते, ज्या प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी पोहोचवतात.०
Railways Engine Colour
ESakal
भारतीय रेल्वेच्या ट्रेनच्या इंजिनचा रंग वेगवेगळा असल्याचे दिसून येते. मात्र हे रंग वेगवेगळे का आहेत किंवा त्यांचा खरा अर्थ काय आहे याबद्दल जाणून घ्या.
Railways Engine Colour
ESakal
खरं तर, भारतीय रेल्वेमध्ये इंजिनचा रंग केवळ ओळखच नाही, तर त्याचा प्रकार किंवा उद्देश देखील दर्शवतो. रेल्वेमध्ये, इंजिने सहज ओळखता यावीत म्हणून त्यांना वेगवेगळे रंग दिले जातात.
Railways Engine Colour
ESakal
ट्रेनवर लाल रंगाचे इंजिन पॅसेंजर, मेल किंवा मेल एक्सप्रेस ट्रेनला जोडलेले असते. लाल इंजिने जनरल क्लासच्या गाड्या ओढतात.
Railways Engine Colour
ESakal
निळी इंजिने सामान्यतः सुपरफास्ट, राजधानी आणि दुरंतो यांसारख्या हाय-स्पीड आणि प्रीमियम गाड्यांवर वापरली जातात. जर ट्रेनला निळे इंजिन असेल, तर ते तिच्या हाय-स्पीड श्रेणीचे असते.
Railways Engine Colour
ESakal
पांढरी इंजिने ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह असतात. ही इंजिने विजेवर चालतात आणि अधिक शक्तिशाली मानली जातात.
Railways Engine Colour
ESakal
पिवळ्या रंगाचे इंजिन ट्रॅकची दुरुस्ती, देखभाल आणि तपासणीसाठी वापरली जातात. जिथे रेल्वे मार्गांवर देखभालीचे काम सुरू असते, तिथे अशी इंजिने अनेकदा दिसतात.
Railways Engine Colour
ESakal
भारतीय रेल्वेमध्ये, इंजिनच्या रंगावरून ते नियमित प्रवासी किंवा मेल ट्रेनसोबत आहे, सुपरफास्ट ट्रेन ओढते, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह आहे, किंवा ट्रॅकची देखभाल आणि तपासणी करत आहे, हे कळू शकते.
Railways Engine Colour
ESakal
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